Баюл закликала МОК заборонити росіянам участь в Олімпіаді

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України звернулася до президента МОК Томаса Баха з проханням заборонити російським спортсменам брати участь у змаганнях. У розмові з DW фігуристка пояснила свій заклик.

"Дорогий Томасе", - так починає своє відеозвернення олімпійська фігуристка Оксана Баюл (Фаріна) до президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха (Thomas Bach). Баюл записала звернення і оприлюднила його в соцмережі Instagram. "Зараз в Україні йде масштабна війна. Ми, українці, її не починали. Тому ми не хочемо, щоби нейтральні спортсмени, спортсмени з Росії, брали участь в Олімпійських іграх 2024 року", - каже вона.

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Для запису звернення до Баха Баюл одягла свою синьо-жовту тренувальну куртку української олімпійської збірної 1994 року, року її тріумфу на Олімпіаді у норвезькому Ліллехаммері.

Баюл на той час було 16 років. Її мати померла трьома роками раніше, і будучи неповнолітньою, вона майже самостійно торувала шлях у складному світі головних міжнародних спортивних змагань. Все це відбувалося невдовзі після проголошення Україною незалежності в 1991 році, коли Національний олімпійський комітет України ще тільки зароджувався і формувався.

І досі Баюл нерідко називають "королевою Оксаною", найкращою фігуристкою України та однією з найкращих спортсменок. "Тепер моя золота медаль так багато важить. Щоразу, коли я говорю про Україну, особливо зараз, мій чоловік просить мене бути сильною, щоб я могла говорити від імені людей. Правда в тому, що їм зараз боляче", - сказала вона у розмові з DW.

Баюл, яка вже тривалий час живе у США, з болем спостерігає за війною, за тим, як її рідна країна пережила численні російські ракетні удари, які вбили тисячі людей і змусили мільйони покинути свої домівки.

Після ракетного удару РФ по Дніпру - рідному місту Баюл, січень 2023 Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Її рідне місто Дніпро також пережило багато ударів, у тому числі руйнівну ракетну атаку по житловому будинку в січні, унаслідок чого загинуло щонайменше 46 осіб, шестеро з них діти.

"Тому коли я думаю про медаль, я дала собі обіцянку, що не плакатиму. Я збираюся залишатися сильною і говоритиму про те, що відчуваю", - сказала вона і додала, що українці не можуть здаватися. "Вони повинні продовжувати боротися".

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Кому потрібен Томас Бах?

Говорячи з DW, Баюл усвідомлює, що її висловлювання як колишньої олімпійської чемпіонки та людини, яка заволоділа серцями різних поколінь завдяки своєму виступу ще в підлітковому віці, мають велику вагу. Водночас вона визнає, що зараз важко вплинути на думку президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.

Бах і виконавча рада МОК минулого місяця проголосували за те, щоб рекомендувати окремим спортивним федераціям дозволити поступове повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Сам Бах заявив, що участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях "працює" і попри російське вторгнення.

Оксана Баюл з дочкою на українській демонстрації у Лас-Вегасі, березень 2022 Фото: Brett Forrest/ZUMA Wire/IMAGO

Фактично МОК відмовився від своїх же рекомендацій, наданих відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ, коли почалися заборони для спортсменів з Росії та Білорусі. Тоді більшість спортивних федерацій дотримувалися цієї рекомендації, а багато підтримують тепер нову рекомендацію. Бах і МОК стверджують, що згодом ухвалять рішення щодо участі спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року.

"Якби я була Бахом, то дочекалася б завершення війни, бо ще занадто рано говорити, що, мовляв, вам самим вирішувати. Якщо він так сказав і кожна (спортивна федерація. - Ред.) може сама вирішувати для себе, то навіщо нам Томас?", - запитується Баюл.

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В одній роздягальні з росіянами?

Баюл надалі підтримує контакти з Федерацією фігурного катання України. Вона запропонувала допомогу у тренуваннях українських фігуристів у США. Та усі вони відповіли, що залишаються тренуватися в Україні, хоча час від часу тренування переривають сирени повітряної тривоги.

Баюл же навіть не хоче уявляти, як це, поки Україна перебуває у стані війни, бути на змаганнях, у яких до участі допущені й росіяни. "Чи можете уявити собі те, щоб бути в одній роздягальні (з росіянами. - Ред.)? Боже мій, я не можу".