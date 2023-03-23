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Томас Бах
Томас БахФото: Jana Rodenbusch/REUTERS
СпортСвіт

Глава МОК вкотре виступив за допуск атлетів із РФ і Білорусі

Анастасія Арінушкіна | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Олімпійські ігри і МОК не мають бути "арбітрами в політичних суперечках", заявив Томас Бах, захищаючи плани допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді.

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Олімпійські ігри та їхній керівний орган, Міжнародний олімпійський комітет (МОК), не можуть бути арбітрами в політичних суперечках, заявив у середу, 22 березня його президент Томас Бах (Thomas Bach), захищаючи плани МОК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді в Парижі в 2024 році, повідомляє Reuters.

Виступаючи на політичному форумі в німецькому Ессені, Бах заявив, що Ігри повинні бути подалі від політики, інакше вони втратять свою об’єднуючу силу, навівши приклади минулих бойкотів у 1970-х і 1980-х роках. "Якщо політика вирішує, хто може брати участь у змаганнях, тоді спорт і спортсмени стають інструментами політики. Тоді спорт не може передати свою об’єднуючу силу", — сказав Бах у своїй промові.

Він зазначив, що Олімпійські ігри повинні бути  "політично нейтральними, але не аполітичними", наголосивши, МОК усвідомлює, що його рішення мають політичні наслідки і їх слід враховувати. "Але ми не повинні припускатися помилки, підносячи себе до арбітрів в політичних суперечках, тому що ми будемо розчавлені цією політичною владою", - додав він.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК запровадив санкції щодо Росії і Білорусі, проте тепер організація під керівництвом Томаса Баха виступає за допуск атлетів під нейтральним прапором на кваліфікаційні змагання напередодні Олімпійських ігор - 2024 у Парижі.

За словами Баха, МОК наразі "стоїть перед дилемою". "Ми відчуваємо, страждаємо і розуміємо український народ і спортсменів. З іншого боку, ми,  як глобальна організація, відповідаємо за дотримання прав людини та Олімпійської хартії, - заявив Бах. - І те, і інше не допускають такої повної ізоляції людей з конкретним паспортом".

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Виступ Баха супроводжувала акція протесту

Позицію Баха щодо спортсменів із РФ і Білорусі різко критикують. Перед Ессенською філармонією, де проходив захід за участю глави МОК, зібралися близько 150 демонстрантів. Акцію протесту проти можливого допуску на Олімпіаду атлетів із РФ і Білорусі організувало українсько-німецьке об'єднання "Опора". "Ми вимагаємо, щоб спортсменів допустили тільки після того, як закінчиться ця агресивна війна. Я б запитав Томаса Баха, чому він настільки відданий Володимиру Путіну", - заявив учасник об'єднання і колишній спортивний чиновник Томас Шиманн (Thomas Schiemann).

Акція протесту перед філармонією в Ессені
Акція протесту перед філармонією в ЕссеніФото: Jana Rodenbusch/REUTERS

Промову Баха розкритикувала і генеральна консулка України в Дюссельдорфі Ірина Шум. "Допуск цих спортсменів неприпустимий у той час, коли в нашій спільній Європі йде війна. Кожен третій російський атлет є військовим - у такій ситуації нейтралітет неможливий", - наголосила вона.

Під час виступу Томаса Баха також прозвучало запитання про те, що робити з російськими атлетами, які перебувають на службі у Збройних силах РФ. Глава МОК відповів, що організація може ухвалити рішення про це на засіданні президії наступного тижня.

FIE виступила за допуск фехтувальників із РФ і Білорусі

Раніше Міжнародна федерація фехтування (FIE) проголосувала за те, щоб знову дозволити російським і білоруським атлетам виступати на міжнародних змаганнях. Голосування FIE ґрунтувалося на рекомендаціях МОК. Це рішення викликало різку критику не тільки в Україні, а й у Німеччині та США.

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