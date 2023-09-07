Макрон: Питання російських спортсменів не можна політизувати

На думку президента Франції, на Олімпійських іграх у Парижі не мають майоріти прапори Росії, яка коїть воєнні злочини. Водночас питання участі російських спортсменів, на думку Еммануеля Макрона, не має "політизуватися".

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що російські прапори не повинні майоріти на Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році.

Водночас він наголошує, що питання участі російських спортсменів на них має вирішити Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Макрон: На Олімпіаді в Парижі не має бути прапорів РФ

"Звичайно, російського прапора на Паризьких іграх бути не може, я думаю, що з цього приводу є консенсус. Тому що Росія, як країна, не вітається в той час, коли вона коїть воєнні злочини та депортує дітей", - сказав Макрон в інтерв'ю французькій спортивній газеті L'Equipe в четвер, 7 вересня.

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Макрон: Питання спортсменів з РФ не можна політизувати

Водночас, на думку Макрона, "справжнє питання, яке має вирішити МОК, полягає в тому, яке місце можна відвести російським спортсменам". За його словами, це "питання не має бути політизованим".

При цьому Макрон наполягає, що у відповідних обговореннях має брати участь Україна, передає Reuters.

Як повідомлялося, в липні МОК вирішив не запрошувати на Олімпіаду національні олімпійські комітети Росії та Білорусі, втім, щодо долі самих спортсменів остаточно не визначилися.

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