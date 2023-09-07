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ПолітикаФранція

Макрон: Питання російських спортсменів не можна політизувати

Анастасія Шепелева
7 вересня 2023 р.

На думку президента Франції, на Олімпійських іграх у Парижі не мають майоріти прапори Росії, яка коїть воєнні злочини. Водночас питання участі російських спортсменів, на думку Еммануеля Макрона, не має "політизуватися".

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Президент Франції Еммануель Макрон
Еммануель МакронФото: Ludovic Marin/AFP/AP/picture alliance

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що російські прапори не повинні майоріти на Олімпійських іграх у Парижі в 2024 році.

Водночас він наголошує, що питання участі російських спортсменів на них має вирішити Міжнародний олімпійський комітет (МОК).

Макрон: На Олімпіаді в Парижі не має бути прапорів РФ

"Звичайно, російського прапора на Паризьких іграх бути не може, я думаю, що з цього приводу є консенсус. Тому що Росія, як країна, не вітається в той час, коли вона коїть воєнні злочини та депортує дітей", - сказав Макрон в інтерв'ю французькій спортивній газеті L'Equipe в четвер, 7 вересня.

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Макрон: Питання спортсменів з РФ не можна політизувати

Водночас, на думку Макрона, "справжнє питання, яке має вирішити МОК, полягає в тому, яке місце можна відвести російським спортсменам". За його словами, це "питання не має бути політизованим".

При цьому Макрон наполягає, що у відповідних обговореннях має брати участь Україна, передає Reuters.

Як повідомлялося, в липні МОК вирішив не запрошувати на Олімпіаду національні олімпійські комітети Росії та Білорусі, втім, щодо долі самих спортсменів остаточно не визначилися.

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