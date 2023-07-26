Росію та Білорусь не запросять на Олімпіаду у Парижі

Російські та білоруські олімпійські комітети не отримають запрошення на Олімпіаду в Парижі 2024 роки. Натомість рішення щодо самих спортсменів поки що немає.

Національні олімпійські комітети (НОК) Росії та Білорусі не отримають запрошення на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Про це за рік до початку ігор заявив у Парижі голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах (Thomas Bach).

МОК надішле запрошення 203 країнам. Крім Росії та Білорусі, на Олімпіаду також не покличуть Гватемалу, чий національний олімпійський комітет дискваліфікували за втручання влади у його роботу.

Водночас рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів окремо від НОК не є остаточним та буде ухвалено пізніше, пише dpa із посилання на слова голови МОК.

Читайте також:Мерка Парижа: Місто не може приймати росіян на Олімпіаді, поки йде війна

Бах виступає за допуск росіян та білорусів

На початку травня президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) вкотре заявляв, що комітет працює над тим, щоб допомогти російським та білоруським спортсменам повернутися на міжнародні спортивні змагання. Він висловив сподівання, що спортсмени з РФ і РБ зможуть брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Це, за його словами, допоможе "дійсно об'єднати весь світ" до літньої Олімпіади у Парижі.

28 березня виконавча рада МОК рекомендувала спортивним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів дозволити атлетам з Росії та Білорусі повернутися до змагань за певних умов.

Згідно з рекомендаціями, росіян і білорусів слід допускати до міжнародних змагань лише індивідуально в нейтральному статусі без національної символіки. Але це не стосується спортсменів, які підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими. Таких до змагань не рекомендується допускати за жодних умов. Також не рекомендується дозволяти виступи в командних видах спорту.

Наприкінці червня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій закликала Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонити всім російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх, поки триває війна Росії проти України.

Українська влада в квітні заборонила спортсменам виступати в змаганнях, у яких також беруть участь спортсмени з РФ чи Білорусі. Це стосується, зокрема, і Олімпійських ігор. Водночас днями міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт зазначив, що Київ розглядає питання щодо можливої участі українських спортсменів у кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади в Парижі. Водночас він наголосив, що йдеться про участь у тому випадку, "якщо не буде Росії та Білорусі".

