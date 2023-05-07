Голова МОК прагне "об'єднати світ" участю росіян в змаганнях

"Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати місію, пропозицію олімпійського руху , повернувши спортсменів з російськими та білоруськими паспортами на міжнародні змагання", - наводить слова Баха китайське агентство "Сіньхуа" у неділю, 7 травня.
Він поінформував, що МОК перебуває в дуже тісній співпраці з міжнародними федераціями, і висловив сподівання, що спортсмени з РФ і РБ зможуть брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Це, за його словами, допоможе "дійсно об'єднати весь світ" до літньої Олімпіади у Парижі.
Голова МОК визнав, що існує ризик політизації цього рішення, але він наполягає на тому, що будь-який вид бойкоту "лише покарає спортсменів". Він висловив переконання, що, хоча уряди різних держав й "мають право висловлювати свою позицію" щодо необхідності бойкоту Олімпіади в разі участі у ній росіян і білорусів, але рішення щодо допуску чи недопуску спортсменів повинні ухвалювати відповідальні спортивні організації. "Але вони (уряди. - Ред.) також розуміють, що будь-який вид бойкоту лише покарає їхніх власних спортсменів і позбавить їхній народ можливості пишатися своїми спортсменами та їхніми олімпійськими досягненнями", - впевнений Бах.
Томас Бах, попри агресивну війни Росії проти України, неодноразово висловлювався за необхідність допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань, зокрема, й до Олімпіади 2024 року у Парижі.
Міжнародна федерація голфу допустила спортсменів з РФ та Білорусі до змагань
5 травня Міжнародна федерація гольфу (IGF) заявила, що російські та білоруські спортсмени можуть повернутися до участі в міжнародних змаганнях індивідуально як нейтральні учасники. При цьому прапори, гімни чи будь-яка інша символіка цих країн не повинні вивішуватися чи лунати на жодних спортивних заходах чи зустрічах.
Водночас федерація заборонила брати участь у змаганнях тим спортсменам, яких було помічено у підтримці війни РФ проти України, або які працюють за контрактом з російськими або білоруськими військовими або органами національної безпеки.
28 березня виконавча рада МОК рекомендувала спортивним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів дозволити атлетам з Росії та Білорусі повернутися до змагань за певних умов. Згідно з рекомендаціями, росіян і білорусів слід допускати до міжнародних змагань лише індивідуально в нейтральному статусі без національної символіки. Але це не стосується спортсменів, які підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими. Таких до змагань не рекомендується допускати ні за яких умов. Також не рекомендується дозволяти виступи в командних видах спорту.
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