Голова МОК прагне "об'єднати світ" участю росіян в змаганнях

Голова МОК Томас Бах переконаний, що бойкот Олімпіади лише "покарає" спортсменів країн, які цей бойкот оголосять.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) вкотре заявив, що МОК працює над тим, щоб допомогти російським та білоруським спортсменам повернутися на міжнародні спортивні змагання.

"Зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати місію, пропозицію олімпійського руху , повернувши спортсменів з російськими та білоруськими паспортами на міжнародні змагання", - наводить слова Баха китайське агентство "Сіньхуа" у неділю, 7 травня.

Він поінформував, що МОК перебуває в дуже тісній співпраці з міжнародними федераціями, і висловив сподівання, що спортсмени з РФ і РБ зможуть брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Це, за його словами, допоможе "дійсно об'єднати весь світ" до літньої Олімпіади у Парижі.

Голова МОК визнав, що існує ризик політизації цього рішення, але він наполягає на тому, що будь-який вид бойкоту "лише покарає спортсменів". Він висловив переконання, що, хоча уряди різних держав й "мають право висловлювати свою позицію" щодо необхідності бойкоту Олімпіади в разі участі у ній росіян і білорусів, але рішення щодо допуску чи недопуску спортсменів повинні ухвалювати відповідальні спортивні організації. "Але вони (уряди. - Ред.) також розуміють, що будь-який вид бойкоту лише покарає їхніх власних спортсменів і позбавить їхній народ можливості пишатися своїми спортсменами та їхніми олімпійськими досягненнями", - впевнений Бах.

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Томас Бах, попри агресивну війни Росії проти України, неодноразово висловлювався за необхідність допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань, зокрема, й до Олімпіади 2024 року у Парижі.

Міжнародна федерація голфу допустила спортсменів з РФ та Білорусі до змагань

5 травня Міжнародна федерація гольфу (IGF) заявила, що російські та білоруські спортсмени можуть повернутися до участі в міжнародних змаганнях індивідуально як нейтральні учасники. При цьому прапори, гімни чи будь-яка інша символіка цих країн не повинні вивішуватися чи лунати на жодних спортивних заходах чи зустрічах.

Водночас федерація заборонила брати участь у змаганнях тим спортсменам, яких було помічено у підтримці війни РФ проти України, або які працюють за контрактом з російськими або білоруськими військовими або органами національної безпеки.

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28 березня виконавча рада МОК рекомендувала спортивним федераціям і організаторам міжнародних спортивних заходів дозволити атлетам з Росії та Білорусі повернутися до змагань за певних умов. Згідно з рекомендаціями, росіян і білорусів слід допускати до міжнародних змагань лише індивідуально в нейтральному статусі без національної символіки. Але це не стосується спортсменів, які підтримують війну Росії проти України або працюють за контрактом з російськими чи білоруськими військовими. Таких до змагань не рекомендується допускати ні за яких умов. Також не рекомендується дозволяти виступи в командних видах спорту.