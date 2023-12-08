Кулеба розкритикував рішення МОК щодо росіян і білорусів

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав ганебним рішення МОК допустити на Олімпіаду-2024 атлетів з РФ і Білорусі й закликав партнерів засудити його.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити участь спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року у нейтральному статусі.

"МОК, по суті, дав Росії зелене світло на використання Олімпіади як зброї. Адже Кремль використовуватиме кожного російського та білоруського спортсмена як зброю у своїй пропагандистській війні", - написав Кулеба у п'ятницю, 8 грудня, у соцмережі X.

Він також закликав всіх партнерів "рішуче засудити це ганебне рішення, яке підриває олімпійські принципи".

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Раніше у п'ятницю МОК оголосив, що допустить участь спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпіади у Парижі, але лише за умови їх виступу у нейтральному статусі й без демонстрації державної символіки країн. Крім того, вони мають погодитись з умовами нової Олімпійської хартії, включно з пунктом щодо "миротворчої місії олімпійського руху".

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МОК також висловив намір не допускати на Олімпіаду спортсменів, які висловлювалися на підтримку війни РФ проти України або співпрацювали з армією або спецслужбами Росії та Білорусі. Цим двом країнам також буде відмовлено у допуску спортсменів у командних видах змагань.

Раніше в Києві не виключали бойкоту Олімпіади в разі допуску атлетів з РФ.