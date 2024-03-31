Мерка Парижа росіянам та білорусам: Вам не раді на Олімпіаді

За словами Анн Ідальго, російських та білоруських спортсменів не будуть вітати на Олімпійських іграх в Парижі, на відміну від українців.

Мерка Парижа Анн Ідальго попередила російських та білоруських спортсменів, що їм не будуть раді на Олімпіаді, яка влітку цього року пройде у столиці Франції. Водночас вона наголосила на сильній підтримці атлетів з України, пише агенція AFP 30 березня.

"Я хочу сказати російським і білоруським спортсменам, що їм не раді в Парижі, і сказати українським спортсменам і всьому українському народу, що ми їх дуже сильно підтримуємо", - сказала Ідальго під час поїздки до Києва, де вона відвідала тренувальний центр для українських спортсменів.

На цьогорічній Олімпіаді, яка відбудеться з 26 липня до 11 серпня, участь росіян допустили лише у статусі нейтральних спортсменів та лише тих, хто відкрито не підтримує війну РФ проти України. Водночас Росії та Білорусі заборонили брати участь у церемонії відкриття, яка пройде на річці Сена в центрі Парижа. У відповідь Москва звинуватила МОК в "неонацизмі".

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