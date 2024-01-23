У ЄС готові протистояти Орбану щодо України - Bloomberg

Якщо прем'єр Угорщини Віктор Орбан і надалі чинитиме спротив виділенню Україні фінансової допомоги від ЄС, то Будапешт можуть позбавити права голосу в блоці, пише Bloomberg.

Якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і надалі блокуватиме пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро, лідери Європейського Союзу готові провадити жорсткішу лінію щодо Будапешту. Про це написало в понеділок, 22 січня, видання Bloomberg з посиланням на неназваних посадовців, знайомих з підготовкою запланованого на наступний тиждень позачергового саміту ЄС.

Так, у понеділок Угорщина виступила проти пропозиції в рамках блоку створити новий фонд задля забезпечення надійнішого способу надання критично важливої військової допомоги Україні. Цьому передувала затята незгода Орбана підтримати в середині грудня 2023 року спільне європейське рішення про чотирирічний фінансовий пакет для України.

Читайте також: Європарламент: Угорщина не може головувати у ЄС

Як повідомили співрозмовники видання, країни-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина, чи ні. Якщо ж Орбан і надалі блокуватиме пакет підтримки України, буде рішення решти 26 країн ЄС ухвалити його, і підготовка до такого сценарію вже добре просунулася, додали неназвані посадовці.

Читайте також: Перешкоди на шляху України в ЄС. Що робити з Орбаном?

Потенційний запасний варіант, який вже обговорювався, полягає в тому, щоб решта країн-членів ЄС спрямували гроші Києву поза межами бюджетних механізмів ЄС. Така пропозиція передбачала б надання національних гарантій для залучення грошей у вигляді позик на фінансових ринках, якщо Угорщина і надалі блокуватиме спільне рішення щодо України.

Будапешт можуть позбавити права голосу в ЄС за це блокування

Однак якщо Орбан не погодиться піти на компроміси, то можлива ескалація - включно з тим, що ЄС ініціюватиме наступний етап штрафних заходів щодо Будапешта, що може призвести до позбавлення його права голосу як країни-члена, зазначили чиновники. А за такого сценарію може статися ще більша суперечка, адже минулого тижня словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо застеріг інших лідерів ЄС, що він захистить Угорщину від будь-яких потенційних кроків, спрямованих на позбавлення уряду Орбана його прав у блоці.

Читайте також: Шмигаль зустрінеться з Фіцо для розблокування 50 млрд євро

Тим часом після зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі в понеділок міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у відеозверненні на Facebook, що його країна не підтримує реформування нинішнього механізму фінансування збройної допомоги Києву - відомого як Європейський фонд миру, або ЄФМ, - з грошей якого країни-члени отримують відшкодування за зброю, яку вони передають Україні.

Хоч сам обсяг цього фонду кілька разів збільшувався, але рішення про виділення і розподіл коштів вимагають одностайної підтримки країн-членів. Угорщина послідовно відкидає постачання зброї Києву і наразі блокує виділення останнього, 500-мільйонного траншу з ЄФМ. Сійярто заявив, що це питання буде обговорюватися під час його запланованої на 29 січня зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Будапешт розгляне можливість зняття блокування, якщо Україна надасть "гарантії", що угорські компанії не будуть додані до списку спонсорів міжнародної війни, пише видання.