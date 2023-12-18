Cпецсаміт ЄС щодо фінансування України відбудеться 1 лютого

Новий саміт Євросоюзу для розгляду 50 мільярдів євро Україні проведуть 1 лютого. На ньому розглядатимуть й інші зміни до багаторічного бюджету ЄС.

Лідери Європейського Союзу проведуть надзвичайний саміт 1 лютого 2024 року, щоб погодити зміни до багаторічного бюджету ЄС, включаючи фінансову допомогу Україні, заявив у понеділок, 18 грудня, голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"У четвер і п’ятницю ми зрозуміли, що потрібно трохи більше часу з Угорщиною, щоб ухвалити одностайне рішення, необхідне для угоди щодо перегляду багаторічної фінансової програми", - наводить його слова агенція Reuters.

Мішель додав, що окрім фінансування для України, є пропозиції щодо збільшення видатків для вирішення питань міграції, стихійних лих та безпеки та оборони.

Орбан заблокував фінансову допомогу Україні

Питання виділення макрофінансової допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках було винесене на саміт ЄС, що пройшов 14-15 грудня. Перед ним Угорщина вимагала зняти з розгляду всі питання, що стосувалися України.

Завдяки "маневру" канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz), лідерам вдалося обійти категоричну позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо початку переговорів про вступ України в ЄС. Однак виділення коштів для України він заблокував.

Невдовзі в ЄС анонсували проведення нового саміту для вирішення питання фінансової допомоги Києву. Однак тоді Орбан назвав плани ЄС переглянути свій бюджет "чудовим шансом" для Угорщини, щоб продовжити торги за заблоковані Євросоюзом кошти, які Будапешту не надають через численні порушення.

За даними видання Financial Times, деякі європейські чиновники розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу у зв'язку з порушенням європейського законодавства.