ЄС хоче переконати Орбана розблокувати допомогу Україні - FT

ЛІдери ЄС розмірковують над тим, як змусити Віктора Орбана відмовитись від блокування фіндопомоги Україні. Одним з варіантів є позбавлення Угорщини права голосу за порушення європейського законодавства, пише FT.

Лідерам держав-членів Європейського Союзу довелося обдумувати способи, як можна переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбанаприпинити блокування фінансової допомоги Україні. Одним із варіантів є можливе позбавлення Угорщини права голосу, пише Financial Times із посиланням на європейських дипломатів.

На минулому саміті лідерів ЄС, який відбувся у Брюсселі 14-15 грудня, Орбан покинув залу засідань та не став брати участь у голосування щодо питання про початок переговорів про вступ України в ЄС, але згодом ветував рішення про затвердження чотирирічного пакету фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро.

Протягом більшої частини свого 13-річного перебування при владі Орбан використовував антагоністичні відносини з ЄС, щоб стимулювати виборців і вимагати від Брюсселя фінансових поступок. Його нинішня суперечка з Брюсселем полягає в тому, що той призупинив фінансування в розмірі близько 30 мільярдів євро через занепокоєння, пов’язані з забезпеченням верховенства права та фундаментальних прав в країні. Але чиновники ЄС намагаються обмежити його здатність перешкоджати реалізації порядку денного блоку, пише FT.

За день до саміту лідерів ЄС у Брюсселі Єврокомісія погодилася виділити 10 мільярдів євро із заморожених грошей Угорщині, стверджуючи, що вона запровадила реформи, які зміцнюють незалежність судової системи.

Орбан та його союзники неодноразово заявляли, що його протидія допомозі Україні не пов’язана з фінансуванням Угорщини з боку ЄС. Але коли саміт наближався до завершення, він нарешті назвав ціну: виплата решти 20 мільярдів, наголошує видання.

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Угорський лідер також зазначив, що у нього ще є 75 можливостей заблокувати процес вступу України, оскільки кожен етап потребує одностайного схвалення членів ЄС. Ще більше ускладнює ситуацію те, що в липні 2024 року Угорщина перебере на себе шестимісячне головування в блоці, що є ще одним потенційним джерелом впливу.

Однак будь-яке подальше виділення грошей Угорщині, ймовірно, зустріне жорсткий спротив, пише FT. Решта 20 мільярдів євро утримуються за окремою процедурою - новим механізмом “обумовленості”, який дає Брюсселю важелі впливу, необхідні для подолання порушень верховенства права та демократії.

Як пише видання, деякі чиновники розглядають можливість використати процедуру покарання за статтею 7 договору про ЄС, яка дає змогу позбавляти країну права голосу у зв'язку з порушенням європейського законодавства. Такий крок може заблокувати інша держава-член ЄС, але нещодавня зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не матиме гарантованого захисника, пише FT.

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Втім, багато країн ЄС хвилюються щодо можливого використання цієї найсерйознішої зброї ЄС проти держави-члена, йдеться у публікації. Натомість, за словами офіційних осіб, пріоритетом є переконати Орбана відмовитися від вето на фінансування України. Якщо це не вдасться, інші 26 членів ЄС можуть укласти угоду самостійно, хоча це займе час.

"Можливо, Угорщина може створити більше проблем, - зазначив високопоставлений чиновник ЄС. - Можливо, Угорщина може змусити нас використовувати кілька різних інструментів. Але зрештою Угорщина не може зупинити нас у наданні грошей Україні".