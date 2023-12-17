Кулеба: "Порада" Шольца Орбану на саміті ЄС увійде в історію

Олаф Шольц здійснив "акт лідерства", забезпечивши старт переговорів про вступ України в ЄС, який блокував Віктор Орбан. МЗС України сподівається, що Німеччина й надалі відіграватиме провідну роль в цьому питанні.

"Порада" канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану покинути засідання саміту Європейського Союзу задля ухвалення рішення щодо початку переговорів про вступ України в ЄС "увійде в історію як акт німецького лідерства на користь Європи".

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag (BamS), оприлюдненому в неділю, 17 грудня.

"Цього тижня канцлер Німеччини завоював багато щирого та заслуженого захоплення в серцях українців", - зауважив міністр.

Він сподівається, що дії Шольца символізуватимуть зміну підходу Німеччини і вона відтепер візьме на себе лідерство в питаннях наближення України до ЄС.

Шольц зробив Орбану несподівану пропозицію

Перед самітом ЄС вважалося, що суперечка про необхідність розпочати переговори про членство України зайшла в глухий кут через спротив Угорщини.

Щоб вийти з ситуації, Шольц запропонував Орбану ретируватись, що той і зробив. Це дозволило угорському прем'єру залишитися на своїй позиції, але не заблокувати старт переговорів. Коли він вийшов із зали, решта 26 країн проголосувала за початок переговорів з Україною. Шольц заявив, що його ініціатива була "пропозицією допомоги" Орбану.

Кулеба підкреслив в інтерв'ю BamS, що вперше від початку повномасштабної війни Росії проти України, ЄС "не став чекати на американських посадовців, які приймають рішення, а подав їм приклад для наслідування". На його думку, цей випадок доводить, що "Європа здатна взяти на себе роль лідера", і що "їй потрібно мати лише більшу впевненість в собі".

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