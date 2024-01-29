ЄС погрожує економіці Угорщини за вето на поміч Україні - FT

У суперечці між Брюсселем і Будапештом щодо виділення Європейським Союзом 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги Україні до 2027 року відбувається ескалація, написало видання Financial Times (FT) у ніч на понеділок, 29 січня. За його даними, ЄС готовий завдати шкоди економіці Угорщини в разі, якщо на саміті 1 лютого прем'єр-міністр Віктор Орбан накладе вето на це рішення.

"Брюссель розробив стратегію, яка має прицільно вдарити по слабких місцях економіки Угорщини, підірвати її валюту (форинт) й обвалити довіру інвесторів, щоб завдати шкоди робочим місцям і економічному зростанню", - пише FT з посиланням на розроблений у ЄС документ, з яким ознайомилися журналісти.

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Вето Угорщини на допомогу ЄС для України

На останньому саміті ЄС у Брюсселі 14-15 грудня 2023 року Орбан заблокував виділення Україні 50 мільярдів євро допомоги. "Якщо він не відступить, інші лідери ЄС повинні будуть публічно пообіцяти припинити фінансування Будапешта з боку ЄС, щоб налякати ринки, спровокувати виведення форинтів і різке збільшення вартості запозичень", - ідеться в публікації.

Передбачається, що заходи будуть спрямовані проти найуразливіших галузей економіки Угорщини: "дуже високого дефіциту державного бюджету", "дуже високої інфляції", слабкої валюти та найвищого в ЄС рівня виплат з обслуговування боргу по відношенню до валового внутрішнього продукту (ВВП).

"Таким чином Європа каже Орбану: "Межа досягнута. Можливо, у тебе є пістолет, але у нас є базука", - пояснює суть плану голова відділу Європи в консалтинговій фірмі Eurasia Group Маджтаба Рахман.

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Нова угорська пропозиція Брюсселю щодо України

Коментуючи ситуацію, міністр Угорщини в справах ЄС Янош Бока заявив, що йому нічого не відомо про можливу фінансову загрозу з боку ЄС, але його країна "не поступиться під тиском".

Водночас він додав, що 27 січня офіційний Будапешт надіслав до Брюсселя нову пропозицію, в якій висловлює готовність використовувати бюджет ЄС для фінансування допомоги Україні, якщо до угоди додадуть пункт, який дозволить Угорщині змінити свою думку пізніше.

У пресслужбі Ради ЄС відмовилися коментувати витоки щодо документу.

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