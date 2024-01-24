Спецсаміт ЄС розгляне додаткові поставки зброї в Україну

Темою обговорення спеціального саміту Європейського Союзу наступного тижня стануть додаткові поставки зброї в Україну для боротьби з російським вторгненням. Про це заявили в уряді Німеччини.

Однією з тем обговорення спеціального саміту Європейського Союзу наступного тижня стануть додаткові поставки зброї в Україну для боротьби з російським вторгненням. Про це у середу, 24 січня, на урядовій пресконференції в Берліні заявив речник уряду Німеччини, передає Reuters.

"Це буде пункт порядку денного в Брюсселі трохи більше, ніж через тиждень", - сказав він.

Раніше на початку січня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав союзників з ЄС збільшити військову допомогу Україні цьогоріч.

Cпецсаміт ЄС щодо фінансування України

Лідери Європейського Союзу проведуть надзвичайний саміт 1 лютого 2024 року, щоб погодити зміни до багаторічного бюджету ЄС, включаючи фінансову допомогу Україні. Як заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель, окрім фінансування для України, на саміті розглянуть пропозиції щодо збільшення видатків для вирішення питань міграції, стихійних лих та безпеки та оборони.

Питання виділення макрофінансової допомоги Україні обсягом 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках було винесене на саміт ЄС, що пройшов 14-15 грудня. Перед ним Угорщина вимагала зняти з розгляду всі питання, що стосувалися України.

Завдяки "маневру" канцлера Німеччини Олафа Шольца , лідерам вдалося обійти категоричну позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо початку переговорів про вступ України в ЄС. Однак виділення коштів для України він заблокував.

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