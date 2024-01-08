Шольц закликав країни ЄС більше підтримувати Україну

Німеччина зараз надає Україні найсильнішу підтримку після США, нагадав канцлер ФРН Олаф Шольц. Однак самого лише німецького внеску буде недостатньо, щоб гарантувати безпеку України, наголосив він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (OIaf Scholz) закликав інші країни Європейського Союзу (ЄС) надати Україні більше військової підтримки цьогоріч. Про це він заявив у понеділок, 8 січня, після зустрічі у Берліні з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом, передає агенція dpa.

"Поставки зброї, заплановані більшістю країн-членів ЄС, є занадто малі. Тому я закликаю наших союзників в Європейському Союзі активізувати свої зусилля на користь України", - зазначив Шольц і додав, що щонайпізніше до саміту ЄС 1 лютого необхідно мати точний огляд тих внесків, які європейські партнери зроблять на підтримку України цього року.

"Європа повинна продемонструвати, що вона стоїть на боці України, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей", - наголосив глава німецького уряду.

Німеччина, нагадав канцлер, зараз надає Україні найсильнішу підтримку після США, і лише на цей рік передбачено виділення вісьмох мільярдів євро на поставки зброї та обладнання Києву. Крім того, ФРН надасть Україні гуманітарної та фінансової допомоги "на мільярди євро". Однак, самого лише німецького внеску буде недостатньо, щоб гарантувати безпеку України, наголосив канцлер.

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Військова допомога Німеччини Україні

Нагадаємо, 4 січня Німеччина оголосила передачу Україні чергового пакета військової допомоги для України - першого у 2024 році. Так, ФРН передає Україні боєприпаси для танків Leopard 2 A6, 10 бойових машин піхоти Marder із боєприпасами та запчастинами, зенітний артилерійський комплекс Skynex із боєприпасами (це перший такий комплекс від Німеччини), а також ракети до зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM.

До пакета також увійшли 10 наземних радіолокаційних станцій GO12, понад дев'ять тисяч снарядів калібру 155 мм, дві радіолокаційні системи TRML-4D, дві броньовані інженерні машини Wisent 1, мостоукладач Beaver із запчастинами та 10 вантажівок Zetros тощо.

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Військова допомога, надана Україні з боку ФРН у 2023 році загалом стягнула 5,4 мільярда євро (у 2022 році - два мільярди). Крім цього, Німеччина взяла на себе аналогічні зобов'язання на наступні роки в розмірі близько 10,5 мільярда євро. Ці гроші мають піти переважно на військову підтримку України. Водночас вони будуть використовуватися з метою фінансування поповнення запасів Бундесверу, а також внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з якого, своєю чергою, можуть компенсуватися витрати країн-членів ЄС на підтримку України.