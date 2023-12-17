Пісторіус: Європа компенсуватиме Києву брак допомоги США

У європейської оборонної промисловості є п'ять-вісім років для нарощування виробництва у потрібному обсязі, визнав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) переконаний, що згодом Європі доведеться покривати самотужки недостачу оборонної допомоги Вашингтону Києву. Про це Пісторіус розповів в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, опублікованому в суботу, 16 грудня.

"Ми розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться компенсувати тут і там те, що, можливо, більше не надходитиме від Вашингтона. Теоретично можуть бути і галузі, де нам не вдасться без проблем компенсувати все негайно", - відповів Пісторіус на запитання журналістів про те, чи готується він і його європейські колеги до "найгіршого сценарію", коли Європа повинна буде компенсувати Україні допомогу, якщо та перестане надходити зі США.

На уточнювальне запитання, в яких саме галузях можуть виникнути складнощі, Пісторіус вказав, що має пройти час, перш ніж європейська оборонна промисловість зможе наростити обсяги виробництва. "У нас є приблизно п'ять-вісім років, щоб надолужити згаяне - як у збройних силах, так і в промисловості й суспільстві", - застеріг він і нагадав, що і Росія зараз істотно нарощує обсяги виробництва озброєнь і амуніції.

На думку Пісторіуса, "погрози президента РФ Володимира Путіна на адресу країн Балтії, Грузії та Молдови слід сприймати дуже серйозно". "Це не просто брязкання зброєю. Наприкінці цього десятиліття ми можемо зіткнутися з загрозами. Однак на той час ми будемо до них готові", - спрогнозував глава німецького оборонного відомства.

Пісторіус не виключає можливість повернути до ФРН обов'язкову військову службу

Пісторіус також висловився під час інтерв'ю на підтримку того, щоб службовці Бундесверу частіше приходили в школи й розповідали учням про свою службу і місії. "Це не мілітаризм, а загальна освіта. Марно просто сподіватися на мир і ігнорувати завдання, необхідні для гарантії цього миру. Я поговорю про це з міністрами культури й главами урядів земель", - пообіцяв Пісторіус.

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Відповідаючи на питання про те, чи розглядає він можливість повернення до "моделей обов'язкової військової служби", Пісторіус вказав, що "розглядає всі можливості". "Але для будь-якої моделі, неважливо, якої саме, потрібна політична більшість. Свого часу були причини скасувати обов'язкову військову службу. Однак в ретроспективі це виявилося помилкою, - вважає міністр оборони. - Просто запровадити її знову зараз важко в структурному, конституційному і політичному плані".

На цьому тлі Пісторіус вказав на приклад Швеції, котра повернула 2017 року загальний військовий обов'язок.

Загальний військовий обов'язок був скасований у Німеччині в 2011 році.