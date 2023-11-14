ФРН планує збільшити військову допомогу Україні до €8 млрд

Замість початково запланованих чотирьох мільярдів євро, у 2024 році ФРН планує спрямувати на військову допомогу Україні вісім мільярдів, повідомив Борис Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) у вівторок, 14 листопада, підтвердив плани уряду своєї країни суттєво збільшити бюджет на військову допомогу Україні у 2024 році, пише dpa.

"Я дуже сподіваюся, що це вийде", - зазначив Пісторіус на зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу у Брюсселі.

Згідно з пропозицією міністерства фінансів, надісланою до бюджетного комітету Бундестагу напередодні, бюджет ФРН на 2024 рік має передбачати вісім мільярдів євро на військову допомогу Україні замість початково запланованих чотирьох мільярдів євро.

Додаткові кошти призначені "для подальшої підтримки України та забезпечення, зокрема, заміни матеріальних засобів Бундесверу, які були передані Україні".

Крім того, на два мільярда євро планується збільшити так звані повноваження щодо зобов'язань з військової підтримки України - витрати на наступні роки. Загалом на ці цілі з 2025 по 2028 роки планується виділити шість мільярдів євро.

Пісторіус визнав, що надання нового багатомільярдного пакету допомоги Україні буде не просто реалізувати. Однак ухвалення цього рішення має стати "сильним сигналом" про продовження підтримки України у боротьбі проти російського вторгнення, додав він.

У 2023 році на фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу України Німеччина заклала 5,4 мільярда євро. У 2022 році на ці цілі виділили два мільярди євро. За ці кошти фінансується військова допомога Україні.

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