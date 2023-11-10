Брюссель: Мета поставити ЗСУ мільйон снарядів - "ще жива"

ЄС за перші п'ять місяців 2023 року передав Україні 30 відсотків обіцяних боєприпасів, однак не відмовляється від мети передати решту до березня 2024 року.

Європейський Союз не відмовляється від наміру передати Україні мільйон снарядів. Крайнім терміном для цього в ЄС називають березень 2024 року.

"Мета надати Україні мільйон боєприпасів - не померла", - запевнив журналістів високопоставлений чиновник у Брюсселі в п'ятницю, 10 листопада.

Він пояснив, що сім країн Євросоюзу вже оформили на оборонних підприємствах спільні замовлення на виробництво боєприпасів, і планують передати їх Збройним силам України (ЗСУ) до кінця поточного і на початку наступного року.

Дані про кількість замовлених боєприпасів не розголошуються, проте чиновник зазначив, що "до кінця року будуть здійснені значні поставки".

Додатково низка країн ЄС поставить Україні снаряди в односторонньому порядку, поза програмою спільних закупівель.

ЗСУ отримали 30 відсотків обіцяних боєприпасів

ЄС з лютого по травень передав Україні 300 тисяч одиниць різних видів боєприпасів - від артилерійських снарядів до ракет. Це 30 відсотків від поставленої Брюсселем мети надати мільйон снарядів для ЗСУ.

На цьому завершився перший етап програми спільних поставок і країни перейшли до другого - замовлення оборонним підприємствам.

Тут, як пояснюють у Брюсселі, головною проблемою залишаються недостатні виробничі потужності: в оборонній промисловості країн ЄС, як і раніше, є брак висококваліфікованих кадрів і матеріалів, наприклад, пороху, який закуповується в третіх країнах. Водночас у Брюсселі зазначають, що з подібними проблемами стикаються і виробники за межами ЄС.

У зв'язку з цим ЄС готує нову стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, щоб надати компаніям підтримку в нарощуванні виробництва, продовжувати "забезпечувати Україну всім необхідним" і поповнювати власні резерви. Як сказав високопоставлений чиновник ЄС, для цього країни збільшать спільні інвестиції в оборону.

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ЄС навчить 40 тисяч українських військових

Представник Євросоюзу також повідомив, що підготовку в навчальній місії вже пройшли 30 тисяч українських військових, і що Брюссель поставив нову мету - додатково навчити ще 10 тисяч.

Солдати отримують спеціалізовану підготовку в сферах військового керівництва, користування новим оснащенням, а крім цього Україна попросила місію навчити сили спеціального призначення.

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На зустрічі міністрів оборони країн ЄС 14 листопада обговорюватимуть подальші поставки Україні систем протиповітряної оборони (ППО), зимового обладнання та боєприпасів. Міністри також торкнуться теми надання Україні гарантій безпеки в довгостроковій перспективі.

Очікується, що з пропозицією гарантій виступить верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель на саміті ЄС у Брюсселі 14-15 грудня.

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