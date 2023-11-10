Брюссель: Мета поставити ЗСУ мільйон снарядів - "ще жива"
Європейський Союз не відмовляється від наміру передати Україні мільйон снарядів. Крайнім терміном для цього в ЄС називають березень 2024 року.
"Мета надати Україні мільйон боєприпасів - не померла", - запевнив журналістів високопоставлений чиновник у Брюсселі в п'ятницю, 10 листопада.
Він пояснив, що сім країн Євросоюзу вже оформили на оборонних підприємствах спільні замовлення на виробництво боєприпасів, і планують передати їх Збройним силам України (ЗСУ) до кінця поточного і на початку наступного року.
Дані про кількість замовлених боєприпасів не розголошуються, проте чиновник зазначив, що "до кінця року будуть здійснені значні поставки".
Додатково низка країн ЄС поставить Україні снаряди в односторонньому порядку, поза програмою спільних закупівель.
ЗСУ отримали 30 відсотків обіцяних боєприпасів
ЄС з лютого по травень передав Україні 300 тисяч одиниць різних видів боєприпасів - від артилерійських снарядів до ракет. Це 30 відсотків від поставленої Брюсселем мети надати мільйон снарядів для ЗСУ.
На цьому завершився перший етап програми спільних поставок і країни перейшли до другого - замовлення оборонним підприємствам.
Тут, як пояснюють у Брюсселі, головною проблемою залишаються недостатні виробничі потужності: в оборонній промисловості країн ЄС, як і раніше, є брак висококваліфікованих кадрів і матеріалів, наприклад, пороху, який закуповується в третіх країнах. Водночас у Брюсселі зазначають, що з подібними проблемами стикаються і виробники за межами ЄС.
У зв'язку з цим ЄС готує нову стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, щоб надати компаніям підтримку в нарощуванні виробництва, продовжувати "забезпечувати Україну всім необхідним" і поповнювати власні резерви. Як сказав високопоставлений чиновник ЄС, для цього країни збільшать спільні інвестиції в оборону.
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ЄС навчить 40 тисяч українських військових
Представник Євросоюзу також повідомив, що підготовку в навчальній місії вже пройшли 30 тисяч українських військових, і що Брюссель поставив нову мету - додатково навчити ще 10 тисяч.
Солдати отримують спеціалізовану підготовку в сферах військового керівництва, користування новим оснащенням, а крім цього Україна попросила місію навчити сили спеціального призначення.
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На зустрічі міністрів оборони країн ЄС 14 листопада обговорюватимуть подальші поставки Україні систем протиповітряної оборони (ППО), зимового обладнання та боєприпасів. Міністри також торкнуться теми надання Україні гарантій безпеки в довгостроковій перспективі.
Очікується, що з пропозицією гарантій виступить верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель на саміті ЄС у Брюсселі 14-15 грудня.
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