Німеччина дасть €8 млрд на зброю для ЗСУ в 2024 - Bild

У новій редакції проєкту німецького держбюджету на 2024 подвоєні видатки на військову допомогу Україні: замість раніше передбачених 4 млрд євро виділять 8, пише Bild. Міноборони ФРН просило для ЗСУ ще на мільярд більше.

Уряд Німеччини погодився збільшити вдвічі - з чотирьох до восьми мільярдів євро - витрати на військову допомогу Україні у федеральному бюджеті на 2024 рік, повідомило в суботу, 11 листопада, німецьке видання Bild з посиланням на джерела у міністерстві оборони ФРН.

Видання нагадує, що після затвердження міністерством фінансів Німеччини попередньої редакції бюджету з чотирма мільярдами на військову допомогу в міноборони наголошували: на потреби України бракує п'ять мільярдів євро.

З запланованих чотирьох мільярдів євро, 3,1 мільярда було передбачено на закупівлю вже обіцяних озброєнь, 770 мільйонів - зарезервовано для міністерства закордонних справ ФРН і його програм допомоги Україні. Натомість, на нові військові проєкти у 2024 році планувалося виділити лише незначні 120 мільйонів євро.

Після критики з боку міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) мінфін все ж погодився збільшити ці видатки, щоправда не на п'ять, а на чотири мільярди. Мініоборони дозволять витратити два мільярди євро на довгострокові контракти на озброєння.

У 2023 році на фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу України Німеччина заклала 5,4 мільярда євро. У 2022 році на ці цілі виділили два мільярди євро. За ці кошти фінансується військова допомога Україні.

У липні уряд Німеччини обіцяв, що до 2027 року на військову допомогу Україні виділять ще близько 10,5 мільярда євро.