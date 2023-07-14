ФРН виділить 17 млрд євро на зброю для України до 2027 року

До 2027 року Берлін виділить 17 млрд євро на військову допомогу Україні, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на літній пресконференції. Німеччина ж витрачатиме на оборону два відсотки ВВП вже з наступного року, додав він.

На постачання зброї Україні до 2027 року Німеччина загалом виділить близько 17 мільярдів євро. Про це повідомив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Sholz) у п'ятницю, 14 липня, на літній пресконференції у Берліні. Таким чином, за словами Шольца, Німеччина надасть Україні найбільшу після США підтримку, зокрема у військовому плані, серед усіх її партнерів, пише агенція AFP.

Він привітав погодження бюджетних видатків, які, за його словами, дозволять Берліну забезпечувати підтримку України протягом п’ятирічного періоду від початку російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Згідно з урядовим документом, опублікованим напередодні, видатки у розмірі 17 мільярдів євро для військової допомоги Україні включають вже надані в 2022 році два мільярди євро, приблизно 5,4 мільярда євро передбачені в цьому році та ще 10,5 мільярда євро - до 2027 року.

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Шольц: Ми повинні продовжувати підтримувати Україну

Також Шольц наголосив, що підтримка обороноздатності України є дуже важливою, адже українська економіка самостійно не зможе витримати велике навантаження. "Ми повинні зосередитись на тому, що відбувається зараз, а саме мобілізувати всі необхідні сили, щоб ми могли продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки необхідно", - сказав канцлер, відповідаючи на питання DW щодо оцінки гарантій безпеки від Великої сімки (G7).

За словами Шольца, угода про гарантії безпеки містить два основних аспекти. "По-перше, заява про те, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну необхідним озброєнням та засобами оборони під час війни, і що ми продовжуватимемо робити це після неї. Це дуже важливо. Також ми обмінюватимемося інформацією один з одним, якщо після виникне загрозлива ситуація", - наголосив він.

ФРН витрачатиме на оборону два відсотки ВВП

Крім того, в умовах війни Росії проти України Шольц вкотре пообіцяв, що його уряд витрачатиме на оборону у довгостроковій перспективі два відсотки валового внутрішнього продукту (ВВП) вже з наступного року. "Ми вирішили, що витрачатимемо ці два відсотки на оборону для Бундесверу. Наступного року ми вперше досягнемо цього (цільового показника - Ред.) за рахунок бюджету та спеціального фонду", - зазначив він, цитує dpa.

Нагадаємо, країни-члени НАТО зобов'язалися нарощувати оборонні видатки до двох відсотків від ВВП на саміті Альянсу у Вельсі в 2014 році. Це рішення було ухвалено на тлі незаконної анексії Криму Росією та агресії Москви на Донбасі. Відтоді більшість країн-членів суттєво збільшили оборонні видатки.