Пісторіус: ЄС не поставить ЗСУ мільйон снарядів вчасно

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припускає, що Європейський Союз не поставить Україні один мільйон снарядів до березня. "Мільйон не буде досягнутий, ми повинні виходити з цього", - зазначив Пісторіус під час зустрічі з колегами з ЄС у Брюсселі у вівторок, 14 листопада.

При цьому Пісторіус закликав оборонну промисловість нарощувати виробництво. Тим часом представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель наголосив, що країни-члени ЄС поставили в Україну "понад 300 тисяч" боєприпасів зі своїх армійських запасів. Подальші поставки можуть бути здійснені лише через збільшення оборонного виробництва, яке, своєю чергою, залежить від фінансової ситуації в країнах ЄС і конкретних контрактів з промисловістю. Він закликав країни-члени оприлюднити відповідні дані.

Єрокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон наголосив, що європейська оборонна промисловість збільшила свої потужності на 20-30 відсотків, щоб до весни можна було виготовити один мільйон снарядів. "Ця мета буде досягнута, - цитує єврокомісара AFP. - Тепер справа за країнами-членами, які мають завершити укладання контрактів". Він закликав країни виконати свої зобов'язання перед Україною.

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Нагадаємо, у березні ЄС вирішив надати Україні один мільйон снарядів протягом року. Основна увага була зосереджена на калібрі 155 міліметрів, який є стандартом НАТО для артилерії. Однак, за даними ЄС, понад 300 тисяч снарядів, що постачаються, включають інші калібри, а також ракети.

Глава комітету Бундестагу: Наша допомога Києву - сигнал для усіх

На необхідності підримки України наголосила також у Берліні глава оборонного комітету Бундестагу Марі Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). "Важливо, щоб ми не лише продовжували підтримувати Україну, але й вкладали в неї більше грошей. Значна частина йде на промисловість, яка нарощує виробництво, в тому числі на матеріали, які постачаються в Україну, і частина йде на Бундесвер, тому що ми також постачаємо матеріали в Україну з Бундесверу", - сказала вона в інтерв'ю DW.

За словами Штрак-Ціммерманн, для захисту континенту і сусідів доведеться робити набагато більше на європейському рівні. При цьому вона наголосила на необхідності ЄС діяти незалежно від США. "Ми повинні мати європейську точку зору, тому завжди дивитися на США, як кролик на змію, на мою думку, проблематично, у будь-якому разі ми не маємо до цього (підтримка США. - Ред.) ніякого відношення, ми не маємо ніякого впливу", - сказала посадовиця. При цьому Штрак-Ціммерманн вказала на важливості допомоги Україні з боку ФРН як сигналу для інших країн.