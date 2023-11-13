ФРН розширює військову підтримку України

Німеччина не тільки продовжитьвійськову пітримку України, а й розширить і збільшить її уже наступного року. Про це у понеділок, 13 листопада, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у Брюсселі, повідомляє кореспондентка DW.

"Путін занадто рано радіє з огляду на драматичну ситуацію у світі, оскільки ми не тільки продовжимо нашу підтримку України. Ми продовжимо розширювати і збільшувати її, особливо з боку Німеччини", - зазначила Бербок. Вона наголосила, що йдеться не лише про "зимову оборонну парасольку" на найближчі тижні та місяці, коли стане зрозуміло, що "російський президент знову віроломно експлуатуватиме потреби людей в умовах холодної зими". "Наша підтримка також буде значно розширена на наступний рік", - запевнила очільниця зовнішньополітичного відомства Німеччини.

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Пісторіус анонсував "сильний сигнал для України"

Заплановане збільшення військової допомоги є "сильним сигналом для України, що ми не залишимо її", заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) в ефірі Першого німецького телеканалу ARD ввечері 12 листопада. Таким чином він опосередковано підтвердив повідомлення столичної студії ARD та видання Bild am Sonntag, згідно з якими підтримка має бути збільшена з чотирьох до восьми мільярдів євро у 2024 році.

"Ми не хочемо опинитися наступного року в ситуації, коли нам доведеться висувати додаткові вимоги", - зазначив Пісторіус. Саме тому збільшення допомоги є "важливим сигналом" - "особливо зараз, коли Україна продовжує свою боротьбу, а увага громадськості у світі у цей же час в усьому світі більше зосереджена на Ізраїлі".

Як повідомлялось, видання Bild 11 листопада з посиланням на джерела повідомило, щоуряд Німеччини погодився збільшити вдвічі - з чотирьох до восьми мільярдів євро - витрати на військову допомогу Україні у федеральному бюджеті на 2024 рік.