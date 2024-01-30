Туск: ЄС знайде спосіб помогти Україні - з Угорщиною чи без

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що у ЄС знайдуть рішення щодо надання допомоги Україні, навіть якщо Угорщина його не підтримає.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у вівторок, 30 січня, заявив, що Європейський Союз знайде спосіб надати допомогу Україні "з або без" схвалення Угорщини.

"Так чи інакше, ми знайдемо якесь рішення, з Орбаном (премєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном - Ред.) або без нього, щоб підтримати Україну", - цитує заяву Туска журналістам агенція AFP. Польський прем'єр назвав свого угорського колегу Орбана "єдиним відкрито антиукраїнським" лідером у блоці.

Також Туск повідомив, що напередодні спецсаміту ЄС, запланованого на 1 лютого, він поговорить із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який раніше закликав Київ поступитися територіями Росії, щоб покласти край війні. "В інтересах Словаччини не бути на політичному і моральному узбіччі, де опинився Віктор Орбан зі своєю пропутінською риторикою", - сказав польський прем'єр.

Брюссель: В позиціях сторін немає жодних змін

Раніше кореспондентка DW із посиланням на дипломата ЄС повідомляла, що за два дні до спецсаміту Європейського Союзу 1 лютого, на якому лідери країн блоку знову розглянуть питання про надання Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги з бюджету ЄС до 2027 року, жодних змін у позиціях сторін немає.

"Змін у позиціях країн з останнього саміту ЄС, що пройшов 14-15 грудня, немає. Якщо б вони були, напередодні спеціального саміту на столі вже був би документ для обговорення. Але його немає", - сказав дипломат.

Як уточнив інший високопосадовець у Брюсселі, дискусія з Угорщиною, яка на минулому саміті заблокувала виділення Україні 50 мільярдів євро, триває і стала більш інтенсивною, але консенсусу щодо фінансової допомоги наразі немає. Обговорення цих питань на рівні старших радників тривають щодня, зазначив він.

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