Брюссель: Змін в позиції Угорщини щодо грошей Україні немає

Дискусія з Угорщиною, яка блокує виділення Україні 50 мільярдів євро, триває і стала більш інтенсивною, але консенсусу щодо фінансової допомоги наразі немає, повідомив високопосадовець ЄС.

За два дні до спецсаміту Європейського Союзу 1 лютого, на якому лідери країн блоку знову розглянуть питання про надання Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги з бюджету ЄС до 2027 року, жодних змін у позиціях сторін немає. Про це під час брифінгу у Брюсселі у вівторок, 30 січня, повідомив дипломат ЄС, передає кореспондентка DW.

"Змін у позиціях країн з останнього саміту ЄС, що пройшов 14-15 грудня, немає. Якщо б вони були, напередодні спеціального саміту на столі вже був би документ для обговорення. Але його немає", - сказав дипломат.

Як уточнив інший високопосадовець у Брюсселі, дискусія з Угорщиною, яка на минулому саміті заблокувала виділення Україні 50 мільярдів євро, триває і стала більш інтенсивною, але консенсусу щодо фінансової допомоги наразі немає. Обговорення цих питань на рівні старших радників тривають щодня, зазначив він.

У Брюсселі вірять, що простір для дискусії з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном все ще є, і готові адаптувати свій план відповідно до розвитку подій під час саміту 1 лютого. Водночас в ЄС прагнуть досягти угоди, яку підтримають всі 27 держав-членів, і наголошують, що готові до компромісу, "але не за будь-яку ціну".

"Угорщина каже, що зніме вето, але за певних умов. І є перелік умов, які є неприйнятними", - розповів високопосадовець ЄС. Дипломат ЄС, своєю чергою, теж наголошує: вето Будапешту - неприйнятне. Йдеться, зазначимо, про пропозицію Угорщини щороку переглядати виділення бюджетних грошей Україні, яке Віктор Орбан потенційно міг би ветувати.

"Так, ми можемо щороку обговорювати, як Україна витрачає ці гроші, це можливо. Але вето тут не потрібне", - каже європейський дипломат. За його словами, ремʼєр Угорщини використовує можливість шантажувати інституції ЄС і хоче зберегти важелі впливу на майбутнє, і справа тут не в Україні.

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Радник Орбана підтвердив, що Угорщина запропонувала ЄС "компроміс"

Напередодні головний політичний радник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Балаж Орбан підтвердив, що Угорщина запропонувала ЄС певний "компроміс", який дозволить профінансувати запропонований пакет допомоги для України з бюджету блоку.

У дописі в соціальній мережі Х він процитував публікацію видання Financial Times, в якій йдеться про те, що ЄС готовий завдати шкоди економіці Угорщини в разі, якщо на саміті 1 лютого Віктор Орбан ветує рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги. "Брюссель розробив стратегію, яка має прицільно вдарити по слабких місцях економіки Угорщини, підірвати її валюту (форинт) й обвалити довіру інвесторів, щоб завдати шкоди робочим місцям і економічному зростанню", - пише FT з посиланням на розроблений у ЄС документ, з яким ознайомилися журналісти.

"Брюссель використовує проти Угорщини шантаж, так, наче завтра не настане, незважаючи на факт того, що ми запропонували компроміс", - написав Балаш Орбан.

Водночас у ЄС, коментуючи статтю FT, заявили, що документ, на який посилається видання, - це довідкова записка, яка не відображає статусу поточних переговорів. На Угорщину ніхто не тисне, наголосили у Брюсселі.

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