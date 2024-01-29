Єрмак: Зроблено "крок" до зустрічі Зеленського і Орбана

На зустрічі в Ужгороді українська та угорська сторони зробили "потужний крок" до організації переговорів Володимира Зеленського та Віктора Орбана, заявив керівник ОПУ Андрій Єрмак. Втім, конкретну дату не обговорювали.

Україна і Угорщина обидві зацікавлені у зустрічі лідерів країн - українського президента Володимира Зеленського та угорського прем'єра Віктора Орбана. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто та очільником МЗС України Дмитром Кулебою у Ужгороді у понеділок, 29 січня.

На думку Єрмака, під час цих переговорів сторони зробили "дуже потужний крок" до цієї зустрічі, однак, конкретна дата поки не обговорювалась.

"Ми готуємо і хочемо, щоб ця зустріч завершилася конкретними результатами. Про дату конкретну ми не говорили, але обидві сторони висловили зацікавленість, щоб така зустріч відбулась якомога скоріше. Тому що, як сказали і Петер (Сіярто), і Дмитро (Кулеба), ми точно єдині в тому, що ми нікому не дамо навіть можливості думати про те, що сусідні держави можуть бути не в добросусідських відносинах", - сказав Єрмак.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто приїхав у понеділок, 29 січня, з візитом в Україну. В Ужгороді він провів переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Також угорський міністр вшанував пам'ять загиблих українських воїнів. У Facebook він написав, що не можна допустити більше втрат на полі бою: "Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати лише миром".

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