Сіярто: Угорщина підтримуватиме Київ гуманітарно, без зброї

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт і далі не передаватиме зброю Києву, але продовжить підтримувати Україну гуманітарно. Він також попросив розширити права угорських нацменшин.

Угорщина і далі не надаватиме Україні зброю, як не робила цього раніше, проте продовжить підтримувати її гуманітарно. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто на спільному брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком в понеділок, 29 січня.

Зокрема, Сіярто наголосив: попри те, що Угорщина ніколи не надавала Україні зброю, вона "жодного разу не відмовила" жодному громадянину України, який звернувся до влади країни по допомогу. І надалі Угорщина готова допомагати Україні у гуманітарних питаннях.

За його словами, за останні два роки Угорщина надає найбільшу в її історії гуманітарну допомогу. Зокрема, за цей час в країну прибули більше мільйона біженців з України, 224 тисячі українських дітей навчаються в угорських школах чи відвідуються дитячі садки. Гуманітарну допомогу від Угорщини отримали понад 500 тисяч родин в 20 регіонах України. Також країна підтримує відбудову шкіл та лікарень в Україні, надає допомогу в галузі освіти та охорони здоров'я.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, своєю чергою, подякував Угорщині за всю гуманітарну допомогу, яку країна надає від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, прихисток українських біженців та лікування поранених військовослужюбовців, а також підтримку України на її євроінтеграційному шляху.

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Сіярто: Угорщина прагне повернення прав угорців в Україні

Водночас Сіярто наголосив: з 2015 року в Україні "ухвалювали такі законодавчі акти, які зменшували права угорської нацменшини". Зараз Угорщина прагне, щоб її нацменшині в Україні повернули "усі ті права, які вона мала до 2015 року", заявив він.

"Але у нас прохання - може, це і занадто, і ви вважатимете що, я не ввічливий, - але ми просимо повернути угорській національній меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Я хочу наголосити, що Угорщина нічого більше не просить", - сказав угорський міністр. Він додав, що угорська сторона сформулювала прохання щодо забезпечення прав меншини в 11 пунктах. Вони, стосуються, зокрема, освіти та інших сфер.

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Своєю чергою Кулеба додав, що питанню прав нацменшин була присвячена значна частина зустрічі в Ужгороді, і сторони налаштовані на те, щоб це питання врегулювати.

"Ми зійшлися в позиції - і угорська, і українська сторони, - що ми хочемо це питання врегулювати, врегулювати добросовісно з обох сторін, - сказав Кулеба. - Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є до питання захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали".

Далі, за словами Кулебаи, сторони домовилися, що під егідою МЗС двох країн буде зібрана спеціальна комісія, яка через 10 днів має представити на розгляд урядів обох країн конкретне бачення щодо того, як і які з перерахованих питань потребують вирішення або вже були врегульовані.

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