Орбан не пройде: президент Євроради Мішель зберігає посаду

Шарль Мішель передумав балотуватись у Європарламент, щоб не припиняти достроково свої повноваження президента Європейської Ради, яку потенційно міг очолити прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що все ж не буде балoтуватися до Європейського парламенту в червні. Про це він повідомив у п'ятницю, 26 січня на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook .

Мішель зазначив, що його бажання балотуватись, а значить скорочення терміну повноважень на нинішній посаді та збільшення мандату наступника, викликало інтенсивну увагу ЗМІ, спекуляції та "екстремальні реакції за межами Євроради".

Він додав, що не хоче розділити своїм походом на вибори Єврораду та завдати шкоди інституції.

"З усіх цих причин, а також для того, щоб зберегти фокус моєї місії, я не буду балотуватися на європейських виборах. Я з непохитною рішучістю присвячу всі свої зусилля моїм поточним обов'язкам, поки вони не закінчаться", - написав Мішель.

Мішель заявив про намір балотуватися до Європарламенту три тижні тому. Його рішення означало, що в разі обрання він мав залишити посаду президента Євроради - вищого плітичного органу Європейського Союзу, який об'єднує глав держав і урядів блоку.

Оскільки з липня по грудень цього року в Раді ЄС на ротаційній основі головує Угорщина, її прем'єр-міністр Віктор Орбан міг перебрати повноваження Мішеля, якби лідери ЄС не змогли швидко погодити кандидатуру нового президента інституції. Рішення Мішеля зіткнулось з широкою хвилею критики.

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