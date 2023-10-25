Боррель: Ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС

У відповідь на порівняння Віктором Орбаном членства в ЄС з радянською окупацією Жозеп Боррель заявив, що ніхто не змушує Угорщину бути частиною блоку - "це вільний вибір".

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на його порівняння членства в ЄС з радянською окупацією.

"Угорщина багато знає про радянську окупацію і про те, що таке окупація. Я пам'ятаю Будапешт 1956 року з російськими танками на вулицях - мені тоді було дев'ять років. Я не бачу жодної схожості між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Берлеймонті (штаб-квартира Європейської Комісії в Брюсселі. - Ред.). Я не бачив там ніяких танків, ніяких бойових дій. В будь-якому випадку ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС, це вільний вибір", - сказав Борелль 24 жовтня на конференції "Європа та світ" у Брюсселі.

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Орбан: Брюссель - погана сучасна пародія радянської Москви

23 жовтня під час виступу, присвяченого річниці антирадянської революції в Угорщині 1956 року, Орбан назвав офіційний Брюссель "поганою сучасною пародією" радянської Москви. Він звинуватив ЄС у прагненні позбавити Угорщину її ідентичності шляхом "нав'язування моделі ліберальної демократії", яку, за його словами, угорці відкидають.

При цьому ЄС, на думку Орбана, використовує проти Угорщини методи, які нагадують часи радянського панування. "Лекції товаришів залишаються без змін, тільки тепер це називається процедурою умовності. Партійна догана Угорщині тепер називається брюссельською процедурою верховенства права", - сказав він.

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Водночас угорський прем'єр заявив, що ЄС - "ще не безнадійний", і його "можна виправити", натякаючи на вибори в Європейський парламент, заплановані на червень 2024 року.

Народне повстання проти радянських репресій в Угорщині відбулося 1956 року. Спочатку протестувальникам вдалося скинути комуністичного лідера Угорщини та витіснити радянські війська з Будапешту. Втім, згодом радянські війська повернулися в Будапешт і жорстоко придушили революцію, убивши близько трьох тисяч мирних жителів і знищивши більшу частину міста.

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