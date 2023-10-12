Прем'єр Грузії назвав Орбана зразковими лідером і політиком

Іраклій Гарібашвілі та Віктор Орбан обмінювались в Грузії компліментами і запевненнями в дружбі. Грузинський прем'єр навіть назвав угорського "зразковим лідером" і "зразковим політиком".

Під час візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Грузії у четвер, 12 жовтня, прем'єр кавказької країни Іраклій Гарібашвілі подякував йому "за справжню дружбу" та підтримку європейських прагнень його країни.

"Для мене прем'єр-міністр Орбан є зразковим лідером, зразковим політиком", - заявив Гарібашвілі під час прийому на честь прем'єра Угорщини та його дружини у Цинандалі.

Іраклій Гарібашвілі Фото: Irakli Gedenidze/REUTERS

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Своєю чергою Орбан також говорив про дружбу з грузинським прем'єром і про сімейні цінності.

"Завжди приємно, коли я бачу в політиці пару, яка не лише говорить про сімейні цінності, а й дає чудовий приклад кожному з нас. Причина приїзду до Грузії - подати гарний приклад угорцям. Іраклію, дякую за запрошення. Ми маємо давню дружбу. Я сподіваюся, що цей візит підкреслить, наскільки важливими та цінними є ці відносини між двома країнами", - цитує його "Ехо Кавказу".

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Угорське і грузинське "диво"

Окремо Орбан зупинився на питаннях історії двох народів і існуванні їхніх держав, назвавши те, що вони існують у теперішньому вигляді "дивом".

"Ті, хто ще не вірить в існування див, повинні прийти сьогодні ввечері до цієї зали, оскільки тут як мінімум два дива: по-перше, це грузинське диво - ваша історія, геополітичне оточення вашої нації, сам факт, що грузинський народ існує, є така мова як грузинська, і люди, які тут живуть і розмовляють цією мовою, є грузинська держава і що ця держава християнська - це диво", - сказав він.

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"Наступне диво у цій кімнаті - угорське. Як ви знаєте, ми, угорці, прибули з Далекого Сходу, через Урал, і 1100 років тому зайняли країну, в якій живемо, довкола нас не було ні рідних, ні членів сім'ї, були тільки ми угорці. Ми зайняли територію, у нас, як і раніше, та сама мова, у нас, як і раніше, та сама культура і живемо своїм життям", - додав прем'єр.

Орбан висловив сподівання, що зустріч прем'єрів "не тільки підготує політичну основу для відносин між двома країнами, але й забезпечить їх на глибшому рівні".

Угорський прем'єр підтримує надання Грузії статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. На нещодавньому неофіційному саміт ЄС в іспанській Гранаді він сказав, що Грузія не набула статусу через "егоїзм лідерів". У 2022 році Брюссель надав цей статус Україні та Молдові, а щодо Грузії лише визнали "європейську перспективу".

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