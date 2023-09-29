Київ відповів Орбану на зауваження щодо вступу до ЄС

Раніше Орбан казав, що з Україною не можна вести перемовини про вступ через невизначеність її кордонів. У Києві нагадали Орбану про міжнародне право.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо неможливості вступу України до ЄС через невизначеність її кордонів. Відповідний коментар оприлюднив у п'ятницю, 29 вересня, речник МЗС України Олег Ніколенко.

"ЗМІ: Віктор Орбан: Ми не знаємо розмірів території України, щоб прийняти її в ЄС. Позитивно відзначаємо, що прем'єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", - написав Ніколенко у соцмережі Facebook.

Орбана непокоять "вкрай складні питання" щодо членства України в ЄС

Раніше цього дня прем'єр Угорщини Орбан заявив, що необхідно буде знайти відповіді на "вкрай складні питання", перш ніж ЄС зміг би розпочати переговори щодо членства з Україною. "Нам не відомо, наскільки велика територія цієї країни, оскільки війна досі триває. Ми не знаємо чисельності населення цієї країни, бо воно рятується втечею", - пояснив Орбан, якого цитує інформагенція AFP.

Читайте також: У МЗС відреагували на слова Орбана щодо "угоди з росіянами"

На думку очільника угорського уряду, інтегрувати Україну в ЄС, не знаючи цих параметрів, "було б безпрецедентним".

Окрім того, Орбан взагалі поставив під сумнів перспективу того, що ЄС найближчим часом почне переговори про вступ України до блоку. Він зауважив, що для прийняття нової країни до ЄС необхідна одностайність серед 27 країн-членів ЄС. У випадку з Угорщиною, за його словами, парламент повинен буде дати добро Україні, яка має амбіції вступити до ЄС протягом двох років.

Читайте також: Чи уповільнить Угорщина шлях України в ЄС і НАТО

"Коли я перебуваю в залі (парламенту. - Ред.), я не відчуваю непереборного бажання, щоб угорський парламент проголосував за членство України в Європейському Союзі протягом двох років. Тож я був би обережним з цими амбітними планами", - сказав Орбан.

Читайте також: Київ розкритикував уряд Орбана за карту України без Криму

Нагадаємо, що раніше віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що Україна буде готова до членства в Європейському Союзі в найближчі два роки, але перебіг війни визначатиме політичні рамки ухвалення цього рішення.

В українському уряді тим часом заявили, що виконали вже всі рекомендації для старту переговорів про вступ у ЄС.

Читайте також: Орбан: Для мене Путін - не воєнний злочинець