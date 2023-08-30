У МЗС відреагували на слова Орбана щодо "угоди з росіянами"

Речник українського МЗС заявив, що "Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом".

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо необхідності укласти угоду з Росією.

"Ми не знаємо, як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. І світ не буде торгувати. А російське керівництво, яких би воно не залучало публічних адвокатів, неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло", - написав Ніколенко у Facebook у середу, 30 серпня.





Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю журналісту-блогеру Такеру Карлсону заявив, що Захід має домовитись з Росією щодо нової архітектури безпеки, яка забезпечить суверенітет для України, але не членство в НАТО. Також він назвав нереалістичним повернення Криму Україною та закликав не надавати Києву військової підтримки. Інтерв'ю вийшло у соцмережі Х 30 серпня.

Президентка Угорщини закликала Україну до переговорів з РФ

Україні, яка обороняється від вторгнення військ Росії, слід брати участь у переговорах із Москвою. Таку точку зору президентка Угорщини Каталін Новак висловила в інтерв'ю виданню Index, опублікованому 28 серпня. "Війна триває півтора року, і я не бачу жодного військового рішення, яке привело б до стабільного і довгострокового миру. Тому необхідно сісти за стіл переговорів. Я висловила цю тверду думку президенту (України Володимиру Зеленському. - Ред.) і публічно, і особисто", - заявила глава угорської держави.

Водночас Будапешт має намір приєднатися до "формули миру", ініційованої Києвом, додала Новак. За її словами, Угорщина вважає важливою свою участь у будь-якому процесі, здатному наблизити мир. Крім того, політикиня наголосила, що її країна рішуче засуджує вторгнення РФ.

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