Україна на шляху до ЄС: списувати Орбана ще зарано?

Бельгія, що головуватиме у ЄС з січня, сподівається знайти можливості, як запобігти вето Угорщини, яка погрожує блокувати переговорний процес з Україною. Бельгійський посол при ЄС озвучив можливі варіанти.

Кожен подальший крок у переговорах України про членство в ЄС має ухвалюватися 27 країнами-членами за принципом одностайності, і поки що важко передбачити, як розвиватиметься ситуація. З такою оцінкою виступив постійний представник Бельгії при ЄС Віллем ван де Ворд, який зустрівся з журналістами у Брюсселі з нагоди головування його країни у Євросоюзі, яке розпочнеться 1 січня 2024 року.

"Нам треба почати підготовку переговорної рамки з Україною (основний документ, який визначає загальні принципи переговорного процесу з державою-кандидатом. - Ред.), коли вона буде завершена, ми зможемо відкрити IGC - міжурядову конференцію, потім - переговорні глави. І це правда, що кожен крок має бути схвалений одноголосно. Побачимо, як все піде", - сказав дипломат.

"Існують ліміти на рішення ЄС, які можна блокувати"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який під час саміту ЄС 13 грудня вийшов із зали у момент ухвалення рішення про відкриття переговорів з Україною, щоб таким чином не ветувати його, вже заявив, що Будапешт матиме ще 75 нагод, аби заблокувати поступ Києва на шляху до Євросоюзу.

"Я гадаю, що угорський уряд вже зрозумів минулого четверга (13 грудня. - Ред.), що існують ліміти на рішення, які можна блокувати", - зауважив посол ван де Ворд, відповідаючи на запитання, як Бельгія оцінює ці погрози Віктора Орбана. При цьому дипломат зауважив, що хоча процедура ухвалення відкриття переговорів про вступ "була трохи дивною", але "ми виходимо з того, що всі 27 країн, включно з Угорщиною, вирішили почати переговори з Україною, і далі ми побачимо, як розвиватиметься ситуація".

Тим часом Бельгія збирається зробити одним з пріоритетів свого головування підготовку дорожньої карти внутрішніх реформ ЄС, котрі необхідні для прийняття до блоку нових країн-членів. За його словами, цей документ має бути готовий до кінця червня 2024 року, в ньому описуватимуться майбутні реформи ЄС, зокрема зміни у сфері політики блоку, бюджеті і у підходах до ухвалення рішень.

Бельгійський посол наголосив, що дорожня карта не буде "готовими рішеннями", але лише пропозиціями щодо реформ і висловив думку, що реальні внутрішні реформи почнуться лише після виборів у ЄС, коли буде сформовано новий склад Єврокомісії та Європарламенту.

Конфіскація прибутків від російських активі - в пріоритеті

За словами ван де Ворда, Бельгія як країна, що очолюватиме ЄС наступні шість місяців, виступає за якнайшвидше ухвалення рішення щодо використання доходів від заморожених активів на користь України. 12 грудня Єврокомісія представила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку має затвердити Європейська Рада. Текст пропозицій ЄК оприлюднений не був.

"Ми у ЄС шукаємо способи забрати прибутки зі знерухомлених російських активів. Самих активів ми не торкатимемося, бо вони належать Центробанку РФ, але юристи знайшли спосіб забрати ці прибутки, і це викладено у пропозиції Єврокомісії", - сказав посол, зауваживши, що на рівні Європейської Ради обговорення цієї пропозиції почнеться "якомога швидше". При цьому він наголосив на важливості того, щоб аналогічне рішення було ухвалене на рівні країн Великої сімки.