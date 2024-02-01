Саміт ЄС одноголосно погодив виділення Україні 50 млрд євро

Саміт ЄС одноголосно погодив виділення Україні 50 млрд євро1 лютого 2024 р.
Главам держав та урядів країн-членів Європейського Союзу (ЄС) вдалося укласти угоду про виділення Україні на наступні чотири роки макрофінансової фіндопомоги на загальну суму 50 мільярдів євро. Про це за підсумками спеціального саміту в Брюсселі у четвер, 1 лютого, повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель.
"Ми уклали угоду. Завдяки єдності всіх 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечить стабільне, довгострокове і передбачуване фінансування України. ЄС бере на себе лідерство і відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", - написав він у соціальній мережі X.
Раніше цьому рішенню опирався прем'єр міністр Угорщини Віктор Орбан, що викликало різку критику його дій з боку багатьох лідерів ЄС.
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