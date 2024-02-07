Боррель пообіцяв Україні 1,1 млн снарядів до кінця року

Під час візиту до Києва Жозеп Боррель пообіцяв, що до кінця року Україна отримає від ЄС 1,155 мільйона снарядів.

Країни Європейського Союзу до кінця 2024 року передадуть Україні понад 1,1 мільйона снарядів, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час візиту до Києва у середу, 7 лютого. "До кінця року загальна кількість поставлених боєприпасів становитиме 1,155 мільйона. Отака конкретна цифра", - сказав він у спільній заяві для преси із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Раніше Боррель визнав, що ЄС не зможе поставити мільйон артилерійських снарядів Україні до березня, як планувалося раніше. До цього часу буде виконано лише 52 відсотки плану.

Водночас він зауважив, що країни ЄС продовжують розвивати свій оборонно-промисловий комплекс (ОПК). "Його спроможність підвищилася на 40 відсотків від початку року", - наголосив дипломат.

Крім того, він висловив переконання, що до кінця лютого Європейський парламент завершить всі необхідні процедури для створення фонду допомоги Україні Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро у багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки.

Україна хоче повного скасування мит з ЄС

Своєю чергою Денис Шмигаль подякував Боррелю за допомогу, яку Євросоюз надає Україні. "Надзвичайно цінуємо військову допомогу ЄС. Європейський ОПК нарощує свої потужності, і я впевнений, що ми скоро це відчуємо", - зауважив він в дописі в Telegram.

Прем'єр також відзначив рекомендацію Європейської Комісії продовжити до червня 2025 року скасування мит на імпорт з України до ЄС. "Вважаємо важливим закріпити повністю вільний режим торгівлі в угоді про асоціацію. Це один з головних напрямків нашої роботи цього року в торговельних відносинах з ЄС", - наголосив він.

ЄС передав Україні машину для розмінування

В рамках візиту Борреля ЄС передав Державній спеціальній службі транспорту України машину для розмінування MV-10 виробництва хорватської компанії DOK-ING, повідомила пресслужба Європейської служби зовнішніх зав'язків.

Ця машина була передана в рамках пакету підтримки гуманітарного розмінування в Україні на суму 25 мільйонів євро від ЄС. "Для нас велика честь зробити роботу українських саперів безпечнішою та ефективнішою з цим європейським обладнанням. Разом ми можемо допомогти рятувати життя та зробити свій внесок у краще майбутнє України", - цитує пресслужба слова Борреля.

Як зазначається в повідомленні, MV-10 може знешкоджувати як протипіхотні, так і протитанкові міни та інші боєприпаси, що не вибухнули, і особливо підходить для обробки великих територій. Нею безпечно керувати завдяки дистанційному управлінню. Вона може розмінувати до 4000 квадратних метрів на годину, зокрема й на крутих схилах.