50 млрд для України. Що потрібно знати про нову допомогу ЄС

На що піде багатомільярдна допомога Євросоюзу Україні, як сторони планують боротися з корупцією і що може завадити реалізації амбітного плану. Огляд DW.

Європейський Союз уперше в історії переглянув свій довгостроковий бюджет у середині бюджетного періоду. До цього бюджет обговорювали й ухвалювали раз на сім років. На цей підхід вплинуло повномасштабне російське вторгнення в Україну. "Наш бюджет більше не відображає виклики, з якими ми стикаємося: я маю на увазі війну Росії проти України, яку ми не могли передбачити", - сказав на брифінгу чиновник Євросоюзу.

Аби забезпечити стабільність і передбачуваність фінансової підтримки для Києва, Єврокомісія в червні 2023 року запропонувала закласти її до бюджету ЄС: до цього макрофін Києву надавався через позабюджетні інструменти. "Ведучи екзистенціальну війну, Україна одночасно почала свій шлях до вступу в Євросоюз. З огляду на масштаб і складність проблем, пов'язаних як із відновленням, так і з реформами, що лежать в основі процесу розширення ЄС, Україна потребує постійної підтримки Євросоюзу", - сказано на сайті Єврокомісії.

Сім місяців потому, 1 лютого 2024 року, Європейська рада ухвалила пропозицію Єврокомісії практично без змін, висловивши в такий спосіб політичну волю ЄС і позначивши підтримку України як пріоритет. Наприкінці лютого відповідний законопроєкт ухвалив Європарламент, а згодом і Рада ЄС. Таким чином більше ніщо не заважає втіленню цієї програми в життя.

Не тільки гранти, а й кредити

Фонд допомоги Україні розрахований на 50 мільярдів євро у вигляді грантів і кредитів - це найбільша в історії Євросоюзу сума допомоги державі, що не входить до нього. Його мета - підтримати стійкість державних фінансів України. Гранти становитимуть одну третину фонду, тобто 17 мільярдів євро, частка кредитів становитиме дві третини, тобто 33 мільярди євро. Відсоткові ставки за кредитами будуть субсидуватися, повідомили в Єврокомісії.

З 2024 по 2027 роки фонд допомоги повинен буде забезпечувати як короткострокові потреби української держави, так і середньострокові цілі з реконструкції та модернізації країни. Важливо зазначити, що сфера застосування цих 50 млрд євро не поширюється на гуманітарну допомогу, оборону і підтримку країн Євросоюзу, які забезпечують захист українських біженців. Кошти на ці цілі виділяються через інші фінансові інструменти ЄС.

Три напрямки фінансової допомоги

Фонд фінансової допомоги Україні має три "стовпи", як їх називають у Брюсселі: фінансова стабілізація України (найбільша частина фонду), інвестиційна програма (близько 8 млрд євро) і технічна допомога, повідомив журналістам офіційний представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Для того, щоб отримати ухвалену фінансову підтримку від ЄС, Україна має, однак, ще завершити складання плану відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також реформ, які необхідно втілити в процесі приєднання до ЄС. Такий план Київ розробляє у тісній співпраці з Брюсселем.

Як підкреслюють у Єврокомісії, значна увага в цьому плані приділяється реформі держуправління, верховенству праву й раціональному управлінню фінансами з сильним упором на боротьбу з корупцією і шахрайством. За словами Ченцова, план буде затверджено найближчим часом, після того, як завершаться всі юридичні процедури щодо Фонду допомоги Україні.

На підставі виконання цього масштабного плану Києву надаватимуть кошти в рамках першого "стовпа" допомоги - згідно з фіксованим квартальним графіком. У плані будуть розписані умови та показники, яким Україна має відповідати на кожному етапі.

За словами представника України при ЄС Всеволода Ченцова, фінансова допомога Україні надаватиметься за трьома напрямками - фінансова стабілізація, інвестиційна програма та технічна допомога. На фото: Всеволод Ченцов (п) разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн Фото: Michel Winde/dpa/picture alliance

Спеціальна інвестиційна програма

Спеціальна інвестиційна програма щодо України покликана залучати державні та приватні інвестиції у відновлення та реконструкцію шляхом надання гарантій та змішаного фінансування (поєднання кредитів та грантів). Саме тому схвалення нової програми фінансової допомоги Україні - "хороший сигнал і стимул для інших партнерів", сказав Всеволод Ченцов.

Євросоюз хоче відігравати провідну роль у зусиллях з реконструкції України, але рекомендує іншим донорам, як-от треті країни, міжнародні фінансові інститути та міжнародні організації, зробити свій внесок і підтримати реалізацію масштабного плану щодо України. Взаємодія партнерів має спиратися на роботу Багатовідомчої координаційної платформи донорів G7, підкреслюють у Брюсселі.

Технічна допомога

Третій напрямок підтримки ЄС - технічна допомога та інші заходи, серед яких - залучення експертів з реформ, підтримка муніципалітетів і громадянського суспільства. Така підтримка зазвичай надається країнам, що готуються вступити до ЄС. Як зауважують у Єврокомісії, ці заходи також сприяють досягненню цілей плану України.

У Єврокомісії уточнили, що гранти в рамках другого і третього "стовпів" надаватимуться на проєктній основі.

Прозорість і підзвітність

Під час спеціального саміту ЄС, який відбувся 1 лютого, було вирішено проводити щорічні дебати про програму допомоги Україні на основі звітів Єврокомісії. Крім того, Європейська рада може попросити Єврокомісію внести пропозицію з оновленим варіантом фінансової допомоги Києву.

Як зазначив представник України при ЄС, це можливість адаптувати суму допомоги до подальших потреб українців. Він припускає, що її переглядатимуть у бік збільшення. Водночас нові умови, затверджені Єврорадою, не передбачають можливості блокування допомоги Україні з боку окремих країн ЄС.

Найбазовіша умова для надання Україні фінансової допомоги: вона повинна залишатися функціонуючою демократією, яка підтримує верховенство закону і захист фінансових інтересів Євросоюзу. А далі в справу вступає багаторівнева система аудиту і контролю.

По-перше, сам Київ має реформувати систему аудиту та контролю української держави як частину запланованих реформ. По-друге, Єврокомісія зможе проводити перевірки реалізації проєктів у будь-який момент проєктного циклу, а по-третє, незалежна рада аудиторів звітуватиме перед нею про можливе нецільове використання коштів у рамках програми підтримки.

Для отримання 50 мільярдів Київ та Брюссель мають ще підписати рамкову угоду про допомогу ЄС. Цей документ міститиме юридично зобов'язуючі механізми управління, контролю, моніторингу, оцінювання, звітності та аудиту коштів Євросоюзу, а також заходи із запобігання, розслідування та усунення порушень, шахрайства, корупції та конфліктів інтересів.

Наприклад, Київ зобов'яжуть публікувати дані про фізичних та юридичних осіб, які отримують на реалізацію реформ та інвестицій суми понад 500 000 євро. Україна має створити систему моніторингу та щорічно звітувати перед Єврокомісією про виконання плану. Цей захід включатиме доповідь про систему внутрішнього контролю України та про будь-які суми, які були необґрунтовано виплачені або використані не за призначенням і в кінцевому підсумку відшкодовані ЄС.

Пропорційні вимоги до звітності пред'являтимуться і до одержувачів фінансування Євросоюзу в рамках другого і третього "стовпів". У Брюсселі уточнюють, що механізми контролю для них ґрунтуватимуться на системах, правилах і процедурах міжнародних фінансових організацій і партнерів.

Перші виплати

Якщо все піде за планом, то вже в березні Україна зможе отримати перший транш, кажуть у Брюсселі. Це станеться незабаром після набуття чинності закону про надання фінансової допомоги. "Пропозиція комісії передбачає перший платіж Україні, коли робота над планом буде достатньо просунута, проте ще до його ухвалення і до підписання рамкової угоди", - сказала представниця Єврокомісії. Йдеться про щоквартальні виплати за щомісячної суми до 1,5 млрд євро.

Українська сторона хотіла б, щоб перший транш був більшим - для покриття поточних видатків і дефіциту, який створюється в перші місяці року, повідомив Ченцов. Він пояснив, що ці місяці традиційно складні через недостатні податкові надходження, що додатково ускладнюється війною.

Внутрішні виклики для Києва

Експерти попереджають про численні внутрішні та зовнішні виклики, з якими можуть зіткнутися Київ і Брюссель під час реалізації цього плану, крім бойових дій на території України.

"Головним завданням буде узгодження очікувань ЄС і України, - каже старший аналітик по Україні Міжнародної кризової групи Симон Шлегель. - Їй належить провести величезну кількість реформ за короткий час, і ці заходи можуть виявитися непопулярними".

Крім цього, Україні доведеться продовжувати боротьбу з корупцією. "Наразі вони виконали непогану роботу і просунулися в рейтингу Transparency International, але все ж завжди є небезпека, коли йдеться про великі гроші", - констатує Шлегель.

На його думку, одна з найбільших перешкод - брак кваліфікованої робочої сили, з якою Україна зіткнулася в зв'язку з війною, що триває. Щоб реалізувати амбітний план Києва і Брюсселя, потрібно знайти багато фахівців, "які зможуть виконати всі ці складні завдання з реформування та відновлення України", каже Симон Шлегель.

Зовнішні виклики

Його колега з Міжнародної кризової групи, старша аналітикиня з питань ЄС Марта Мучнік, нагадує, що однієї європейської підтримки для задоволення потреб України недостатньо. "Існує велика невизначеність щодо виборів у США та їхніх наслідків для підтримки України, особливо з урахуванням того, що Трамп лідирує в опитуваннях громадської думки. Непередбачуваність на американському фронті в поєднанні з потенційним сплеском ультраправих у Європі може перетворити додаткову підтримку України на дедалі більше джерело розколу всередині ЄС і між країнами-членами", - каже вона. На думку політолога, це особливо актуально в умовах, коли економічні наслідки війни стають дедалі очевиднішими для європейців.

Мучник вказує, що результати майбутніх виборів до Європарламенту, де ультраправі, згідно з останніми опитуваннями, можуть стати третьою за величиною групою, а також президентських і парламентських виборів у дев'яти країнах-членах ЄС також можуть зіграти свою роль у підриві європейської єдності щодо допомоги Україні. "Євросоюзу, можливо, доведеться проявити винахідливість, щоб продумати різні сценарії та подолати майбутні вето і опір тому, що підтримує більшість країн-членів", - каже експертка.