Яке значення має "супервівторок" для виборів у США

За підсумками "супервівторка", після поразки Хейлі кандидатом у президенти США від республіканців, найімовірніше, стане Дональд Трамп. А Байдену, ймовірно, забезпечено місце кандидата в президенти США від демократів.

Ніккі Хейлі вийшла з внутрішньопартійних перегонів за посаду президента США після того, як у "супервівторок" (коли праймеріз і кокуси Республіканської та Демократичної партій відбулися одночасно в 15 штатах і на одній острівній території США) вона змогла перемогти на праймеріз республіканців тільки в одному штаті. "Настав час для зупинки моєї виборчої кампанії", - сказала вона, виступаючи перед своїми прихильниками в середу, 6 березня.

У Республіканській партії поряд із Дональдом Трампом у боротьбі за право стати кандидатом у президенти США спробували взяти участь ще кілька політиків. Ніккі Хейлі - колишнія губернаторка Південної Кароліни і колишня постійна представниця США при ООН - була його останнім серйозним суперником. Тому, ймовірно, саме Трамп стане кандидатом у президенти США від Республіканської партії.

Хейлі підтримували помірковані республіканці

Раніше Хейлі вигравала праймеріз лише одного разу - у Вашингтоні. У "супервівторок" вона змогла здобути перемогу лише у Вермонті - невеликому штаті на північному сході США на кордоні з Канадою. Однак через невелику кількість населення - у Вермонті мешкає менше 700 тисяч осіб - штат направить на партійну конференцію лише 17 делегатів. Для порівняння: у Каліфорнії - 169 делегатів-республіканців.

Ніккі Хейлі вийшла з внутрішньопартійних перегонів за пост президента США Фото: Chris Carlson/AP/dpa/picture alliance

Гейлі добре зарекомендувала себе "в середовищі незалежних і поміркованих виборців", розповів DW експерт із виборів у Центрі політики Університету Вірджинії Дж. Майлз Коулман. "Але серед прихильників жорсткої лінії у республіканців Трамп зазвичай отримує 70 або більше відсотків голосів", - зазначив він.

За посаду президента, найімовірніше, поборються Байден і Трамп

Чинний президент США, Джо Байден не має серйозних конкурентів у боротьбі за можливість стати кандидатом у президенти США серед демократів. Байден, який балотується на другий президентський термін, переміг на всіх попередніх виборах, що проводилися в "супервівторок", за винятком острівної території Американське Самоа. Якщо не станеться щось екстраординарне, то на президентських виборах 5 листопада ми побачимо повторення боротьби Байдена і Трампа, сказав DW політичний оглядач вашингтонського видання The Hill Брендон Конрадіс. За його словами, "супервівторок" показав, що, найімовірніше, так воно і буде.

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Той, хто хоче стати кандидатом у президенти від Республіканської або Демократичної партії, має спочатку здобути перемогу на внутрішньопартійних праймеріз. Кандидати будуть офіційно затверджені на партійних конференціях, які відбудуться в липні у республіканців і в серпні у демократів.

Більшість консервативно налаштованих республіканців голосують за Дональда Трампа Фото: Rebecca Blackwell/AP Photo/picture alliance

Підтримка невідомого підприємця з Меріленда

Здивування в лавах демократів викликали результати праймеріз у "супервівторок" в Американському Самоа - острівній території США в південній частині Тихого океану. Там із 91 голосу 40 дісталися Байдену і 51 - Джейсону Палмеру, раніше невідомому підприємцю з Меріленда. Це єдина територія, де Байдену не вдалося перемогти в "супервівторок". За нього і Палмера на партійну конференцію демократів поїдуть по три з шістьох делегатів, яких відряджає Американське Самоа.

Такий результат первинних виборів у південній частині Тихого океану не може нашкодити президенту США політично. Але це змусило експертів посміхнутися. "Це був найдивніший результат, - сказав Коулман. - До сьогоднішнього вечора ніхто не знав, хто такий Палмер".

Міннесота: протестне голосування проти Байдена

У Міннесоті трохи більше 70 відсотків виборців-демократів проголосували за Байдена. На другому місці не опинився жоден із його конкурентів. Дін Філліпс отримав близько восьми відсотків голосів, Маріанна Вільямсон - трохи менше ніж два відсотки. Близько 19 відсотків учасників обрали варіант "не визначився". Це вважається голосуванням протесту проти Байдена та його дружньої до Ізраїлю політики. Активісти вимагають, щоб він домагався довгострокового припинення вогню в Секторі Гази і припинив допомогу Ізраїлю. США - найбільший партнер Ізраїлю.

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На попередніх праймеріз теж були голоси за варіант "не визначився". Це не завжди шкодило політику, який у підсумку ставав кандидатом у президенти. Але Байден має серйозно поставитися до результатів, вважає Конрадіс.

"Це серйозна причина для занепокоєння Байдена, - сказав він DW. - Але також неясно, скільки людей, які обрали на праймеріз опцію "не визначився", насправді залишаться вдома на листопадових виборах". На думку політичного оглядача, багато хто з них може в підсумку проголосувати за нинішнього президента США.