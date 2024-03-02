ЗМІ: Ізраїль погодився на 6-тижневе припинення вогню

AFP повідомляє, що Ізраїль прийняв угоду про шеститижневе припинення вогню в Секторі Гази, і тепер терористична організація ХАМАС повинна погодитися звільнити частину заручників, щоб угода набула чинності.

Ізраїль прийняв угоду про шеститижневе припинення вогню в Секторі Гази, і тепер терористична організація ХАМАС повинна погодитися звільнити частину заручників, щоб угода набула чинності. Як передає агенція AFP, про це в суботу, 2 березня, заявив високопоставлений чиновник США.

"Є рамкова угода. Ізраїльтяни більш-менш прийняли її. Зараз м'яч на полі ХАМАСу", - сказав журналістам під час телефонної розмови представник адміністрації президента США Джо Байдена на умовах анонімності.

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За його словами, учасники переговорів з регіональних держав працювали "цілодобово", щоб забезпечити угоду до початку священного для мусульман місяця Рамадан, який повинен початися приблизно за тиждень.

"Це буде шеститижневе припинення вогню в Газі, починаючи з сьогоднішнього дня, якщо ХАМАС погодиться звільнити визначену категорію вразливих заручників... хворих, поранених, людей похилого віку та жінок", - додав чиновник.

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Офіційні особи США сподіваються, що така угода створить простір для "більш тривалого" мирного врегулювання між Ізраїлем і ХАМАСом. Очікується, що делегація ХАМАСу вилетить до Каїра у суботу для переговорів про перемир'я, повідомило AFP джерело.

Припинення вогню також дозволить "значно збільшити" гуманітарну допомогу Газі, оскільки ООН попереджає про неминучий голод на півночі території.

Раніше в суботу президент Байден заявив про доставку гуманітарної допомоги до Гази повітрям, але офіційні особи США заявили, що це не може закрити потребу. "Жодне з цього - морські коридори, повітряне десантування - не є альтернативою фундаментальній необхідності переміщення допомоги через якомога більше наземних переходів. Це найефективніший спосіб отримати допомогу в масштабах", - сказав журналістам інший американський чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, що за час першого перемир'я, що діяло з 24 листопада до 1 грудня, з полону терористів ХАМАСу були повернуті 110 осіб. Станом на 1 грудня у полоні ХАМАСу залишалися 136 людей, у тому числі 17 жінок та дітей, повідомили ізраїльські військові.