Трамп і Байден виграли майже всі праймеріз у "супервівторок"

Практично всі праймеріз і кокуси, що відбулися у США в "супервівторок", виграли колишній і чинний президенти - Дональд Трамп і Джо Байден. Трамп програв тільки у Вермонті, а Байден - в Американському Самоа.

Чинний президент США Джо Байден й експрезидент Дональд Трамп перемогли майже у всіх штатах у "супервівторок". Первинні партійні вибори проходили в 15 штатах і одній острівній території США.

Так, Трамп виграв внутрішньопартійні вибори в 13 штатах, включно з Каліфорнією і Техасом, остаточно розгромивши свою суперницю Ніккі Хейлі. За даними соціологічної служби Edison Research, свою єдину перемогу вона здобула у Вермонті і більше не має реальних шансів на висунення кандидаткою на президентських виборах від респубіканців. Підсумки голосування на Алясці ще не підбито.

Джо Байден, який балотується на другий президентський термін, переміг на всіх попередніх виборах, що проводилися в "супервівторок", за винятком острівної території Американське Самоа, де він програв маловідомому кандидату - підприємцю Джейсону Палмеру.

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Виступаючи з промовою перед прихильниками у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді, Трамп розкритикував Байдена, зробивши акцент на його імміграційній політиці, і назвав його "найгіршим президентом" в історії. Він повторив багато тез зі своїх передвиборчих мітингів, зокрема вимогу повністю закрити кордон США з Мексикою для мігрантів, та назвав США "у певному сенсі країною третього світу", вказує dpa.

Байден зі свого боку знову назвав Трампа загрозою американській демократії. "Сьогоднішні результати залишають американський народ перед чітким вибором: чи будемо ми продовжувати рухатися вперед, чи дозволимо Дональду Трампу заманити нас назад, у хаос, розкол і темряву, які визначили його перебування на посаді президента?" - заявив Джо Байден.

Президентські вибори відбудуться у США 5 листопада цього року.

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