Ніккі Гейлі припинила боротьбу за посаду президента США

Єдина суперниця Дональда Трампа серед республіканців Ніккі Гейлі оголосила, що призупиняє свою президентську кампанію. Водночас вона не підтримала кандидатуру експрезидента США.

Колишня постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі у середу, 6 березня, оголосила, що призупиняє кампанію на виборах президента США, повідомляє Reuters.

"Настав час призупинити мою кампанію, - сказала Гейлі. - Я ні про що не шкодую".

Гейлі визнала, що, швидше за все, експрезидент США Дональд Трамп стане кандидатом від республіканців на виборах, однак не підтримала його кандидатуру. "Тепер Дональд Трамп має заробити голоси тих у нашій партії та поза нею, хто його не підтримував", - зауважила вона.

Спираючись на свій досвід зовнішньої політики в, Гейлі зауважила, що важливо продовжувати глобальне лідерство США. Під час своєї кампанії вона, зокрема, наголошувала, що Вашингтон має допомогти Україні захиститися від російської агресії.

"Якщо ми будемо відступати далі, війни буде більше, а не менше", - наголосила політикиня.

Байден розраховує на підтримку прихильників Гейлі

Після того, як Гейлі оголосила про призупинення кампанії, Трамп висміяв її поразку на праймеріз у "супервівторок", коли експрезидент випередив політикиню у 14 з 15 штатів США. "Минулої ночі Ніккі Гейлі була розгромлена, встановивши рекорд", - написав він у соцмережі Truth Social.

Водночас він запросив її прихильників "приєднатися до найбільшого руху в історії нашого народу". "Байден - ворог, він руйнує нашу країну", - додав Трамп.

Натомість президент США Джо Байден похвалив Гейлі за те, що вона наважилася "говорити правду" про Трампа. "Про хаос, який завжди супроводжує його, про його нездатність відрізнити вірне від помилкового, про його лестощі Володимиру Путіну", - наводить слова президента видання The Hill.

На його переконання, Трамп "чітко дав зрозуміти, що йому не потрібні прихильники Ніккі Гейлі". "Я хочу сказати чітко: для них є місце в моїй кампанії", - додав айден.

Чинний президент США визнав значні політичні розбіжності між його кампанією та тими, хто підтримував Гейлі, але він вказав на "фундаментальні питання", такі як підтримка НАТО та збереження демократії, щодо яких обидві сторони можуть знайти спільну мову.

Дуель Байдена і Трампа стає дедалі ймовірнішою

Зважаючи на рішення Гейлі, стрімко зросла ймовірність, що за пост президента США у листопаді знову змагатимуться Трамп від республіканців і Байден, який не має серйозних конкурентів серед демократів.

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