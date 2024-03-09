Байден рокритикував Трампа за зустріч з Орбаном

Президент США Джо Байден розкритикував свого суперника на виборах, експрезидента-республіканця Дональда Трампа за зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, заявивши, що угорський прем'єр "прагне диктатури".

У п'ятницю, 8 березня, Орбан вирушив до Флориди, щоб зустрітися зі своїм "добрим другом", як він сам його називає, колишнім президентом США Трампом. Він неодноразово висловлював надію на повернення республіканця до влади, нагадує агенція AFP. "Ви знаєте, з ким він зустрічається сьогодні в Мар-а-Лаго?" - сказав Байден своїм прихильникам на передвиборчому мітингу, під час якого неодноразово критикував Трампа: "З Орбаном з Угорщини, який чітко заявив, що не вважає, що демократія працює, і прагне диктатури". "Я бачу майбутнє, в якому ми захищаємо демократію, а не применшуємо її", - додав глава Білого дому.

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Трамп: "Орбан - фантастичний"

У п'ятницю ввечері Орбан опублікував у Facebook фотографію з собою і колишнім лідером США біля резиденції Трампа в Мар-а-Лаго. "Зробіть Америку знову великою, пане президенте!" - написав Орбан англійською мовою.

"Немає нікого кращого, розумнішого або кращого лідера, ніж Віктор Орбан. Він фантастичний", - сказав Трамп на одному з відео.

"Під час візиту наголошувалося на розбудові відносин між американськими та угорськими консерваторами, а також на вигодах, які може принести обрання президента Трампа в листопаді", - повідомив AFP помічник Орбана Гледден Паппін.

Байден згадав про зустріч з Орбаном одразу після того, як розкритикував Трампа за те, що той заохочував президента Росії Володимира Путіна до вторгнення в країни НАТО, які не сплачують свої фінансові внески. 11 лютого Трамп заявив , "один з президентів великої країни" Європи якось запитав його, чи будуть США захищати його країну в разі вторгнення Росії, якщо вона не витрачатиме на оборону кошти на рівні двох відсотків ВВП на рік, які є цільовим показником для країн-членів НАТО. "Ні, я б не захищав вас. Насправді, я б заохочував їх (Росію. - Ред.) робити усе, що їм у біса заманеться. Ви повинні платити. Ви повинні платити за своїми рахунками", - сказав експрезидент США.

Угорщина - єдиний член ЄС, який зберіг тісні зв'язки з Кремлем після російського вторгнення в Україну. Орбан регулярно виступає за негайне припинення вогню і мирні переговори, стверджуючи, що Трамп, який раніше висловлював захоплення Путіним, має найкращу кваліфікацію для пошуку виходу з конфлікту, нагадує AFP.