Трамп наступного тижня зустрінеться з Орбаном - NYT

Колишній президент США Дональд Трамп 8 березня у своїй резиденції у Флориді приватно зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомило видання The New York Times з посиланням на джерела.

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наступного тижня у своїй резиденції у Флориді приватно зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як повідомило у четвер, 29 лютого, видання The New York Times з посиланням на джерело, знайоме з планами, зустріч має відбутися у п'ятницю, 8 березня.

Своєю чергою, Рада національної безпеки Сполучених Штатів заявила, що їй не відомо про будь-які плани Орбана відвідати чинного президента Джо Байдена під час цієї поїздки. Речник Трампа не відповів на електронний лист видання із проханням прокоментувати цю інформацію.

За словами особи, поінформованої про плани, Орбан прагнув цієї зустрічі. Остання зустріч експрезидента США та угорського прем'єра відбулася в 2022 році в гольф-клубі Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Після того Трамп написав в соцмережі наступне: "Чудово провів час з моїм другом Віктором Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини. Ми обговорили багато цікавих тем - мало хто знає стільки про те, що зараз відбувається у світі. Ми також святкували його велику перемогу на виборах у квітні".

Трамп: "Орбан - великий лідер"

Дональд Трамп неодноразово хвалив главу угорського уряду у своїх промовах. У січні 2024 року експрезидент США під час передвиборного заходу в штаті Нью-Гемпшир назвав Орбана "великим лідером Європи".

"У Європі є велика людина, великий лідер - Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Дуже чудовий лідер, дуже сильна людина. Деяким людям він не подобається, тому що він занадто сильний. Добре, коли твоєю країною керує сильна людина", - сказав Трамп.

У жовтні 2023 року у тому ж Нью-Гемпширі Трамп похвалив "лідера Туреччини" Орбана, сплутавши угорського прем'єра з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Трамп тоді заявив, що цей "напевно, один із найсильніших лідерів у світі" має "фронт" з Росією, хоча ні Угорщина, ні Туреччина не мають кордону з РФ.

Орбан своєю чергою також неодноразово розхвалював Трампа, зокрема казав, що "якби Трамп був сьогодні американським президентом, то не було б російсько-української війни", і навіть більше - що "Трамп - людина, яка може врятувати Західний світ і, можливо, все людство".