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ПолітикаСполучені Штати Америки

Верховний суд США скасував обмеження участі Трампа у виборах

Степан Смишляєв
4 березня 2024 р.

Суди штатів не мають юрисдикції щодо обмеження прав висуватися на федеральні посади, вирішив Верховний суд США перед "супервівторком". Суд скасував рішення ВС Колорадо, за яким Трамп не міг взяти участь у праймеріз.

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Дональд Трамп
Верховний суд США скасував рішення суду Колорадо, яке обмежувало можливість Дональда Трампа брати участь у виборах президентаФото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

У понеділок, 4 березня, Верховний суд США скасував рішення Верховного суду штату Колорадо, згідно з яким експрезидент США Дональд Трамп не зміг би взяти участь у первинних виборах (праймеріз) Республіканської партії на території штату, повідомляє dpa.

У грудні суд Колорадо розцінив штурм Капітолія прихильниками Трампа в січні 2021 року як спробу заколоту. А згідно з 14-ю поправкою до Конституції США особам, які брали участь в заколоті, заборонено обіймати цивільні і військові державні посади.

Втім, Верховний суд США вирішив, що Колорадо не має юрисдикції в цьому питанні, оскільки Конституція США не дозволяє жодному штату виключати кандидатів на посади на федеральному рівні, зокрема, на посаду президента.

Це рішення "залежить від Конгресу, а не від штатів", зауважив суд. Ухвала також передбачає, що тепер жоден штат не намагатиметься викреслити ім’я Трампа з бюлетенів на президентських виборах.

Раніше штати Мен та Іллінойс також виключили Трампа з праймеріз на своїй території. Втім, оглядачі вважають, що тепер ці рішення будуть визнані недійсними, зазначає Reuters.

Скасування заборони напередодні "супервівторка"

5 березня відбудуться праймеріз одразу у понад 12 штатах США, зокрема й у Колорадо. Ймовірно, це й стало причиною відносно термінового рішення суду, пише Reuters.

Хоча минулої неділі опонентка Дональда Трампа Ніккі Гейлі вперше змогла обійти його на передвиборчих кокусах республіканців у окрузі Колумбія, наразі експрезидент залишається основним претендентом на посаду президента від республіканців, адже він упевнено переміг на праймеріз у низці інших штатів.

Трамп вже привітав рішення Верховного суду США. "Велика перемога для Америки", - написав він у соцмережах.

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