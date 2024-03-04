Верховний суд США скасував обмеження участі Трампа у виборах

Верховний суд США скасував обмеження участі Трампа у виборах4 березня 2024 р.
У понеділок, 4 березня, Верховний суд США скасував рішення Верховного суду штату Колорадо, згідно з яким експрезидент США Дональд Трамп не зміг би взяти участь у первинних виборах (праймеріз) Республіканської партії на території штату, повідомляє dpa.
У грудні суд Колорадо розцінив штурм Капітолія прихильниками Трампа в січні 2021 року як спробу заколоту. А згідно з 14-ю поправкою до Конституції США особам, які брали участь в заколоті, заборонено обіймати цивільні і військові державні посади.
Втім, Верховний суд США вирішив, що Колорадо не має юрисдикції в цьому питанні, оскільки Конституція США не дозволяє жодному штату виключати кандидатів на посади на федеральному рівні, зокрема, на посаду президента.
Це рішення "залежить від Конгресу, а не від штатів", зауважив суд. Ухвала також передбачає, що тепер жоден штат не намагатиметься викреслити ім’я Трампа з бюлетенів на президентських виборах.
Раніше штати Мен та Іллінойс також виключили Трампа з праймеріз на своїй території. Втім, оглядачі вважають, що тепер ці рішення будуть визнані недійсними, зазначає Reuters.
Скасування заборони напередодні "супервівторка"
5 березня відбудуться праймеріз одразу у понад 12 штатах США, зокрема й у Колорадо. Ймовірно, це й стало причиною відносно термінового рішення суду, пише Reuters.
Хоча минулої неділі опонентка Дональда Трампа Ніккі Гейлі вперше змогла обійти його на передвиборчих кокусах республіканців у окрузі Колумбія, наразі експрезидент залишається основним претендентом на посаду президента від республіканців, адже він упевнено переміг на праймеріз у низці інших штатів.
Трамп вже привітав рішення Верховного суду США. "Велика перемога для Америки", - написав він у соцмережах.
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