Орбан після зустрічі назвав Трампа "президентом миру"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після особистої зустрічі з Трампом заявив, що "світ був би кращим", якби той повернувся до влади у США.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловив свій захват щодо колишнього президента США Дональда Трампа після їхньої особистої зустрічі у резиденції останнього у Флориді, яка відбулася напередодні. Як повідомляє у суботу, 9 березня, агенція dpa, угорський прем'єр назвав Трампа "президентом миру".

"Нам, угорцям, залишається тільки одне - чесно визнати, що світ був би кращим і було б краще для Угорщини, якби пан президент Дональд Трамп повернувся (до влади)", - заявив Орбан у коментарях до відеозапису, на якому зафільмовано, як він відвідує Трампа в його резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

У повідомленні у Facebook Орбан додав, що "під час правління Трампа на Близькому Сході та в Україні був мир, і цих воєн не було б сьогодні, якби він очолював Сполучені Штати", пише агенція.

Також Орбан висловив сподівання, що повернення Трампа в Білий дім могло би пожвавити двосторонні торговельні відносини між державами.

Президент США Джо Байден, своєю чергою, розкритикував Трампа за зустріч з Віктором Орбаном, заявивши, що угорський прем'єр "прагне диктатури".

Трамп: "Орбан - великий лідер"

Дональд Трамп неодноразово хвалив главу угорського уряду у своїх промовах. У січні 2024 року експрезидент США під час передвиборного заходу в штаті Нью-Гемпшир назвав Орбана "великим лідером Європи".

"У Європі є велика людина, великий лідер - Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Дуже чудовий лідер, дуже сильна людина. Деяким людям він не подобається, тому що він занадто сильний. Добре, коли твоєю країною керує сильна людина", - сказав Трамп.

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У жовтні 2023 року у тому ж Нью-Гемпширі Трамп похвалив "лідера Туреччини" Орбана, сплутавши угорського прем'єра з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Трамп тоді заявив, що цей "напевно, один із найсильніших лідерів у світі" має "фронт" з Росією, хоча ні Угорщина, ні Туреччина не мають кордону з РФ.

Орбан своєю чергою також неодноразово розхвалював Трампа, зокрема казав, що "якби Трамп був сьогодні американським президентом, то не було б російсько-української війни", і навіть більше - що "Трамп - людина, яка може врятувати Західний світ і, можливо, все людство".

