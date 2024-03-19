Трамп назвав умову, за якої США залишаться в НАТО

Дональд Трамп дещо пом'якшив риторику та заявив, що в разі його обрання президентом Сполучені Штати "стовідсотково" залишаться в НАТО й захищатимуть союзників. Але є але: лише, якщо європейські країни "гратимуть чесно".

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Дональд Трамп запевнив, що США залишатимуться в складі Північноатлантичного альянсу (НАТО) - за певних умов.

В інтерв'ю своєму другу та союзнику Найджелу Фараджу для британського телеканалу GB News, що має вийти в ефір увечері вівторка, 19 березня, Трамп підтвердив відданість НАТО, але застеріг європейські країни від "зловживання" американською підтримкою. Натомість ,за його словами, Європа повинна платити "свою справедливу частку" витрат на оборону, передає Politico .

"НАТО має ставитися до США справедливо, тому що якби не Сполучені Штати, НАТО буквально не існувало б", - сказав Трамп.

На пряме запитання, чи прийдуть США за його президентства на допомогу країнам НАТО, які зазнають нападу, Трамп відповів, що так, пом'якшивши свою попередню риторику, яка викликала обурення союзників. "Так. Але ви знаєте, Сполучені Штати повинні платити свою справедливу частку, а не справедливу частку всіх інших", - відповів Трамп.

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Трамп вважає, що Європі НАТО треба більше, ніж США

Водночас Трамп вказав і на те, що європейці більше зацікавленні в існуванні НАТО, ніж Сполучені Штати. "(НАТО. - Ред.) важливіше для (європейських країн. - Ред.), вони отримують перевагу".

Фарадж запитав Трампа: "Отже, якщо вони почнуть грати чесно, Америка буде поруч?". Траамп на це відповів: "Так. На 100 відсотків".

За даними НАТО, близько двох третин з 32 країн-членів Альянсу зараз витрачають на оборону на рівні цільового показника в два відсотки ВВП або вище. Більшу частину свого першого президентського терміну Трамп різко критикував союзників, зокрема Німеччину, за небажання збільшувати витрати на оборону. Як зауважує Politico, нинішні коментарі Трампа можуть заспокоїти декого з західних лідерів, які побоюються, що Трамп може ініціювати вихід США з НАТО, якщо переможе на виборах президента в листопаді цього року.

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