Чому в ЄС заговорили про потребу у власній ядерній зброї

Дональд Трамп пригрозив членам НАТО, які замало витрачають на оборону, відмовою у військовій допомозі. У відповідь в ЄС почали обговорювати можливість гарантування власної безпеки саме європейською ядерною зброєю.

Дональд Трамп, головний конкурент Джо Байдена на найближчих президентських виборах в США, пригрозив у разі свого повернення до Білого дому перекрити військову підтримку деяким країнам-членам Північноатлантичного альянсу (НАТО). На мітингу в Південній Кароліні 10 лютого Трампа запитали, чи прийде він на допомогу учасникам Альянсу, чий оборонний бюджет становить менше ніж два відсотки від ВВП, якщо на них нападе Росія. Колишній президент відповів на це: "Ви не заплатили, ви боржник? У цьому разі я не буду захищати вашу країну. Я навіть заохочуватиму Росію робити все, що їй заманеться".

Такі заяви безпосередньо порушують статтю 5 договору НАТО про колективну оборону, яка говорить, що напад на одного з членів організації буде розглядатися як напад на всіх її членів. Отже, всі учасники Альянсу повинні будуть вжити заходів для гарантування безпеки на його території, "включаючи застосування збройної сили".

Колишній президент США Дональд Трамп (по центру праворуч) і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (по центру ліворуч) на саміті НАТО в Лондоні, 2019 рік Фото: Francisco Seco/AP Photo/picture alliance

ЄС потрібна власна ядерна зброя?

Після таких заяв Трампа заступниця голови Європейського парламенту Катаріна Барлей (Katarina Barley) із соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) засумнівалася в надійності ядерного щита США для Європи. За її словами, ЄС "міг би задуматися щодо питання" володіння власною ядерною зброєю.

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А міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) з Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) своєю чергою висловився за тіснішу співпрацю з європейськими ядерними державами НАТО - Францією та Великобританією.

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Однак експерт Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) Карл-Гайнц Камп (Karl-Heinz Kamp) називає ідею створення єдиного ядерного арсеналу Євросоюзу ілюзорною: "ЄС ще не є військовою державою. У нас немає спільних збройних сил. У нас немає спільного уряду. Однак все це було б необхідною умовою для створення ядерної держави. У нас повинен бути президент, лідер, який ухвалює рішення про ядерну зброю. Поки у нас всього цього немає, всі ці міркування абсолютно ілюзорні", - прокоментував він DW.

Експерт Німецького товариства зовнішньої політики Карл-Гайнц Камп скептично оцінює шанси створення європейської ядерної зброї Фото: DGAP

Європейська ядерна зброя - "дуже німецька дискусія"

На думку Кампа, дебати про європейську ядерну зброю - "дуже німецька дискусія", якої немає в жодній іншій країні. Навіть у Східній Європі, де існує серйозна загроза з боку сусідньої агресивної путінської Росії, що регулярно погрожує ядерною війною.

Камп вважає, що в осяжному майбутньому загальноєвропейської оборонної системи не буде, бо східноєвропейські країни занадто залежні в цьому питанні від США. "Вони запитують себе: де б ми були без американців у війні Росії проти України?" - каже він.

Абсолютно протилежну думку висловив у інтерв'ю газеті Tagesspiegel професор університету в Кілі Максиміліан Тергалле (Maximilian Terhalle), де він пояснює: "Якщо Трамп переможе, а Європа виявиться непідготовленою, вона буде вразлива для шантажу через відсутність надійного стримування. Європа повинна надійно озброїтися, причому ядерною зброєю".

Ще 1954 року перший канцлер тоді ще недавно створеної Федеративної Республіки Німеччина Конрад Аденауер (Konrad Adenauer) заявив, що країна відмовиться від володіння власною ядерною зброєю. У рамках програми ядерного стримування країн Варшавського договору Сполучені Штати розмістили на території Західної Німеччини частину свого атомного арсеналу.

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"Країна, яка до кінця Другої світової війни завжди вважалася за своєю суттю агресивною, яка розв'язала дві світові війни, не розглядалася як країна, якій можна довірити ядерну зброю, - пояснює Камп. - І навіть ті, хто зараз говорить про європейський оборонний вимір, не говорять про ядерну зброю в Німеччині, тому що вона є членом Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і взяла на себе зобов'язання, відповідно до міжнародного права, відмовитися від володіння зброєю масового знищення - у тому числі ядерною".

Після возз'єднання Німеччини її без'ядерний статус було закріплено в договорі про остаточне врегулювання щодо Німеччини, також відомому як "Договір 2+4" (його підписали чотири країни-переможниці у Другій світовій війні, НДР і ФРН). Згідно з ним, після утворення єдиної держави Німеччина мусила продовжити політику відмови від ядерної зброї, адже "німецька ядерна держава була б чимось, що викликало б жах тільки з історичних причин", - зазначає в інтерв'ю DW Камп.

Яка ядерна зброя зберігається в Німеччині зараз?

Під час "холодної війни" США масово розміщували в Західній Європі ядерну зброю в рамках стратегії стримування Радянського Союзу від нападу. Після розпаду СРСР і початку політики взаємного роззброєння уряд США істотно скоротив ядерний арсенал у Європі. На сьогодні на континенті зберігається 180 американських ядерних бомб. Вони розміщуються в Італії, Туреччині, Бельгії, Нідерландах та Німеччині.

За даними експертів, у місті Бюхель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході Німеччини розміщено 20 одиниць американської ядерної зброї. Однак, пояснює Камп, право розпоряджатися цим озброєнням має тільки президент США.

Авіабаза Бундесверу в Бюхелі, де зберігається американська ядерна зброя Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

В інтерв'ю телеканалу ARD міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) теж не став зважати на заяву-погрозу Дональда Трампа. На думку міністра, "більшість відповідальних осіб у США точно знають, що в них є трансатлантичні партнери в Європі". Карл-Гайнц Камп робить висновок: "Трамп може завдати значної шкоди НАТО, але він не може знищити його. Не можна зруйнувати десятиліття трансатлантичних відносин за один термін перебування при владі".

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