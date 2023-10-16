У Європі розпочалися навчання НАТО з ядерного стримування

Маневри "Стійкий полудень" цього року проводитимуть в Італії, Хорватії та Середземному морі. Навчання є рутинним заходом і не пов'язані з ядерними загрозами Росії, вказують у НАТО.

Північноатлантичний альянс (НАТО) розпочав щорічні навчання з оборони європейської території Альянсу із застосуванням ядерної зброї. Початок чергових маневрів "Стійкий полудень" (Steadfast Noon) у понеділок, 16 жовтня, підтвердив агенції dpa представник Північноатлантичного альянсу в Брюсселі. Цьогоріч головним місцем їхнього проведення є повітряний простір над Італією, Хорватією та Середземним морем.

До навчань, які триватимуть до 26 жовтня, залучені до 60 літаків, зокрема сучасні винищувачі, літаки-розвідники й літаки-заправники, а також стратегічні бомбардувальники Boeing B-52. До числа учасників входять 13 країн-членів НАТО, включно з Німеччиною. Про сценарій і деталі навчань Альянс не надає жодної інформації.

Доступ країн-членів НАТО до ядерних зарядів США

За словами військових експертів, маневри, які регулярно проводять в жовтні, передбачають відпрацювання безпечного транспортування американської ядерної зброї з підземних сховищ до літаків і встановлення її під винищувачами. Проте тренувальні польоти відбуваються без бомб.

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Так званий ядерний спільний доступ НАТО передбачає, що американська ядерна зброя, розміщена в Європі, може бути скинута з літаків країн-партнерів у разі надзвичайної ситуації, приміром, для знищення сил противника. За офіційно непідтвердженою інформацією, американська ядерна зброя зберігається на півночі Італії, в Туреччині, Бельгії, Нідерландах і Німеччині.

Столтенберг: Війна РФ нагадує про важливу роль ядерного стримування

Кількома днями раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України є нагадуванням про важливу роль ядерної зброї у стримуванні агресії. За його словами, нові навчання будуть чітким сигналом того, що Альянс охоронятиме і захищатиме всіх своїх союзників. Вони сприятимуть підвищенню довіри, ефективності та безпеки ядерного стримування, додав Столтенберг.

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Водночас у НАТО наголосили, що навчання не є реакцією на війну РФ проти України, а становлять рутинний тренувальний захід.

У 2022 році місцями проведення навчань "Стійкий полудень" був повітряний простір Бельгії та Великобританії, а також Північне море. Після початку повномасштабної війни РФ проти України російський президент Володимир Путін, а також інші високопосадовці та пропагандисти неодноразово давали зрозуміти, що Росія може застосувати ядерну зброю.