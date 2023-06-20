Байден попереджає про реальність ядерної загрози з РФ

Загроза використання армією РФ тактичної ядерної зброї за наказом президента Володимира Путіна лишається реальною, вважає президент США Джо Байден. Таку заяву він зробив у Каліфорнії 19 червня - за кілька днів після того як різко засудив розміщення Росією такої зброї в Білорусі.

Байден не уточнив, на підставі яких даних робить висновок про можливість застосування ядерної зброї Кремлем, і де саме вона могла би бути застосована. Втім він порівняв ці побоювання з власним попереднім прогнозом щодо пересихання річки Колорадо.

"Коли два роки тому я казав, що переймаюсь тим, що річка Колорадо може пересохнути, всі дивилися на мене як на божевільного. Так само на мене дивляться, коли я кажу, що занепокоєний, тим що Путін може використати тактичну ядерну зброю. Але це реально", - цитує його агентство Reuters.

Рівень загроз і рівень відповідальності

Американські військові та представники Білого дому раніше запевняли, що поки не бачать ознак підготовки Росії до ядерного удару та відповідно не мають наміру змінювати рівень боєготовності ядерних сил США. Втім минулого тижня правитель Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю, яка, за його словами, буде втричі потужнішою за атомні бомби, скинуті США на Хіросіму та Нагасакі в 1945 році. Міністерство закордонних справ РФ заявило, що ядерна зброя буде розміщена в Білорусі "безстроково".

Кремль поки що ніяк не відреагував на занепокоєння Байдена, втім нещодавно на Пітерському економічному форумі Путін вкотре заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю в разі "загрози існування держави".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у вівторок, 20 червня, в своєму Telegram-каналі відреагував на нову хвилю обговорення ядерного удару: "Імовірність будь-яких загроз вимірюється рівнем відповідальності за них, а також силою, яка може бути застосована у відповідь. Терористи живляться слабкостями і дуже бояться сили".