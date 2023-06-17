США не бачать ознак того, що РФ застосує ядерну зброю

Сполучені Штати не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на тлі заяв про її розміщення у Білорусі.

Сполучені Штати не змінили свою ядерну політику у відповідь на російські заяви про розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі. Про це заявив у п’ятницю, 16 червня, державний секретар США Ентоні Блінкен, пише агенція AFP.

"У нас немає причин коригувати нашу власну ядерну політику. Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - сказав він.

Блінкен назвав "іронічним" те, що президент Росії Володимир Путін розміщує російську ядерну зброю в Білорусі, хоча сам виправдовував своє вторгнення в Україну як дію, спрямовану на те, щоб запобігти отриманню Києвом такої зброї.

Він також розкритикував білоруського правителя Олександра Лукашенка за те, що той прийняв зброю від Москви.

"Це ще один приклад того, як Лукашенко робить безвідповідальний, провокаційний вибір, щоб поступитися контролем над суверенітетом Білорусі проти волі білоруського народу", - підсумував держсекретар США.

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Путін заявив, що перші ядерні заряди вже в Білорусі

Того ж дня президент РФ Володимир Путін заявив, що у Білорусь вже були доставлені перші ядерні заряди. Виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, він сказав, що Росія має намір завершити перенесення на територію сусідньої країни частини свого тактичного ядерного арсеналу до кінця 2023 року.

Говорячи про можливість його застосування, Путін сказав, що це "теоретично можливо". Росія піде на такий крок, якщо буде загроза її територіальній цілісності, незалежності та суверенітету, заявив він. Зараз, за словами Путіна, "немає такої необхідності". Тим часом він зазначив, що "сам факт міркування на цю тему вже знижує поріг можливості застосування ядерної зброї".

НАТО спостерігатиме за діями Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 16 червня заявив, що Альянс серйозно сприймає повідомлення Росії про плани розміщення її тактичного ядерного арсеналу на території Білорусі.

"Ми бачили певні приготування", - сказав він, відмовившись вдаватися в деталі розвідданих. НАТО уважно спостерігатиме за діями Росії, зазначив він.

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