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РФ планує почати переміщати ядерну зброю у Білорусь у липні

Олександр Куницький
7 хв. тому

РФ планує почати переміщення тактичної ядерної зброї до Білорусі після 7-8 липня, коли закінчиться підготовка відповідних споруд, заявив президент РФ Володимир Путін.

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Олександр Лукашенко і Володимир Путін у Москві, 6 квітня
Олександр Лукашенко і Володимир Путін у Москві, 6 квітняФото: Mikhail Klimentyev/Kremlin/Sputnik/REUTERS

Переміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусь почнеться після 7-8 липня, коли підготовка відповідних споруд буде завершена, заявив президент РФ Володимир Путін у п'ятницю, 9 червня, під час зустрічі з правителем Білорусі Олександром Лукашенком в Сочі, повідомляє російська агенція "Интерфакс".

"З найбільш чутливих питань, про які ми з вами домовлялися, все йде за планом: 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і одразу розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів озброєнь. Отже, все за планом, все стабільно", - цитує Путіна білоруське державне агентство "БелТА".

При цьому 25 травня Лукашенко заявляв у Москві, що переміщення російської тактичної ядерної зброї в його країну вже почалося, а "місця зберігання, і інше" вже підготовлені. Як повідомлялося, Москва вже передала Мінську ракетний комплекс "Іскандер", який може бути носієм ядерної зброї, і надала допомогу в переобладнанні білоруських літаків для застосування спеціальних боєприпасів. Білоруські військовослужбовці пройшли відповідну підготовку в Росії.

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Ядерна зброя у Білорусі

Про наміри розмістити в сусідній Білорусі російську тактичну ядерну зброю Путін повідомив 25 березня. Приводом для такого кроку він назвав рішення міноборони Великобританії передати Україні снаряди зі збідненим ураном. При цьому глава РФ стверджував, що це не порушує наявні міжнародні зобов'язання РФ щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Натомість він вказав на США, які, за його словами, "роблять це протягом десятиліть" в шести країнах-союзниках США - ФРН, Туреччині, Нідерландах, Бельгії, Італії та Греції. 

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Згідно з угодою про нерозповсюдження ядерної зброї, США, Росія, Китай, Франція та Великобританія мають право на володіння ядерною зброєю. Хоча вони не можуть передавати її або технології неядерній державі, вони можуть розміщувати її за межами своїх кордонів.

Рішення РФ засудила низка країн, а українське МЗС звернулося до країн-членів Великої сімки й керівництва Європейського Союзу з закликом "попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі". Також українські дипломати звернулися й до білоруського суспільства з закликом не допустити розміщення ядерної зброї РФ на території Білорусі, а також із застереженням, що такий крок  "ще більше перетворить цю країну на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього".

Експерти про намір Путіна розмістити атомну зброю в Білорусі

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