  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден про ЯЗ Росії у Білорусі: Абсолютно безвідповідально

Максим Сидоржевський
15 хв. тому

Президент США Джо Байден розкритикував розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Він назвав такі дії "абсолютно безвідповідальними".

https://p.dw.com/p/4Sirr
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Президент Сполучених Штатів Америки Джо БайденФото: REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає безвідповідальним розміщення російської тактичної ядерної зброї на території сусідньої Білорусі. "Я коментував це багато разів. Це абсолютно безвідповідально", - наголосив Байден у суботу, 17 червня, цитує агентство AFP.

Напередодні, 16 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що у Білорусь вже доставлено перші ядерні заряди. Завершити перенесення на територію сусідньої країни частини свого тактичного ядерного арсеналу, за словами Путіна, Москва має намір до кінця 2023 року.

Говорячи про можливість його застосування, Путін сказав, що це "теоретично можливо". Росія піде на такий крок, якщо буде загроза її територіальній цілісності, незалежності та суверенітету, заявив він. Зараз, за словами Путіна, "немає такої необхідності".

Читайте також: Росія і Білорусь підписали угоду про ядерну зброю

У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що розміщення російської ядерної зброї у Білорусі не призвело до коригування ядерної політики Вашингтона. "Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - сказав він.

Блінкен також розкритикував білоруського правителя Олександра Лукашенка за те, що той прийняв зброю від Москви. "Це ще один приклад того, як Лукашенко робить безвідповідальний, провокаційний вибір, щоб поступитися контролем над суверенітетом Білорусі проти волі білоруського народу", - зауважив держсекретар США.

Натомість генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у той же день заявив, щоАльянс серйозно сприймає повідомлення Росії про плани розміщення її тактичного ядерного арсеналу на території Білорусі. "Ми будемо пильними та вживатимемо необхідних заходів", - сказав Столтенберг.

Експерти про намір Путіна розмістити атомну зброю в Білорусі

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Зруйнована Каховська ГЕС

Докази свідчать, що РФ підірвала ГЕС зсередини - NYT

Катастрофи36 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Деякі критики вважають Мавку аж надто "диснеївською"

"Мавка" у Німеччині: як Disney, але з України

"Мавка" у Німеччині: як Disney, але з України

Культура16 червня 2023 р.
Олександра Матвійчук

"Суд над полоненими "азовцями" порушує цивілізаційні норми"

"Суд над полоненими "азовцями" порушує цивілізаційні норми"

Конфлікти16 червня 2023 р.
external

Як українські пенсіонерки допомагають ЗСУ: три історії

Як українські пенсіонерки допомагають ЗСУ: три історії

Суспільство16 червня 2023 р.09:22 хв.
external

Чому німці соромляться власного прапора?

Чому німці соромляться власного прапора?

Суспільство16 червня 2023 р.01:27 хв.
external

Найбільший пасажирський літак світу Airbus A380 знову в небі

Найбільший пасажирський літак світу Airbus A380 знову в небі

Економіка16 червня 2023 р.07:37 хв.
external

Як волонтери відновлюють дерев'яну архітектуру міста

Як волонтери відновлюють дерев'яну архітектуру міста

Культура16 червня 2023 р.04:52 хв.
На головну сторінку