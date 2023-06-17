Байден про ЯЗ Росії у Білорусі: Абсолютно безвідповідально

Президент США Джо Байден розкритикував розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Він назвав такі дії "абсолютно безвідповідальними".

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає безвідповідальним розміщення російської тактичної ядерної зброї на території сусідньої Білорусі. "Я коментував це багато разів. Це абсолютно безвідповідально", - наголосив Байден у суботу, 17 червня, цитує агентство AFP.

Напередодні, 16 червня, президент РФ Володимир Путін заявив, що у Білорусь вже доставлено перші ядерні заряди. Завершити перенесення на територію сусідньої країни частини свого тактичного ядерного арсеналу, за словами Путіна, Москва має намір до кінця 2023 року.

Говорячи про можливість його застосування, Путін сказав, що це "теоретично можливо". Росія піде на такий крок, якщо буде загроза її територіальній цілісності, незалежності та суверенітету, заявив він. Зараз, за словами Путіна, "немає такої необхідності".

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У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що розміщення російської ядерної зброї у Білорусі не призвело до коригування ядерної політики Вашингтона. "Ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю", - сказав він.

Блінкен також розкритикував білоруського правителя Олександра Лукашенка за те, що той прийняв зброю від Москви. "Це ще один приклад того, як Лукашенко робить безвідповідальний, провокаційний вибір, щоб поступитися контролем над суверенітетом Білорусі проти волі білоруського народу", - зауважив держсекретар США.

Натомість генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у той же день заявив, щоАльянс серйозно сприймає повідомлення Росії про плани розміщення її тактичного ядерного арсеналу на території Білорусі. "Ми будемо пильними та вживатимемо необхідних заходів", - сказав Столтенберг.