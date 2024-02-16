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Ядерна зброя

Ядерна зброя - зброя масового ураження з використанням ядерної енергії.

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Новини

10 грудня 2024 р.

31% українців назвали ядерну зброю кращою гарантією безпеки

6 грудня 2024 р.

Путін: Росія може розмістити "Орешник" в Білорусі

3 грудня 2024 р.

Україна не пристане на жодні альтернативи НАТО - МЗС

26 листопада 2024 р.

Члени НАТО пообіцяли Україні подальшу підтримку

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Докладно

Уламки ракети "Орєшнік", якою РФ завдала удару по Дніпру

Ефект "Орєшніка": Трамп ближче, ударів більше?

Ефект "Орєшніка": Трамп ближче, ударів більше?

Президент Росії Путін погрожує новим застосуванням ракети "Орєшнік" проти України. Захід злякається?
Конфлікти29 листопада 2024 р.
У Дніпрі після російського ракетного удару, 21 листопада 2024 року

Що кажуть у ФРН про удар Росії по Україні ракетою "Орешник"

Що кажуть у ФРН про удар Росії по Україні ракетою "Орешник"

Канцлер Німеччини каже про "жахливу ескалацію", аналітики - про брязкання "атомкою" і сумніви в ефективності.
Конфлікти22 листопада 2024 р.
Європейська преса - ілюстративне фото

Європейська преса про удар ракетою РФ: Це нічого не змінює

Європейська преса про удар ракетою РФ: Це нічого не змінює

Оглядачі європейських ЗМІ коментують удар військами РФ по Дніпру новою балістичною ракетою. Добірка від DW.
Конфлікти22 листопада 2024 р.
Оперативне застосування ATACMS в Україні

Ядерний шантаж: західні експерти про ATACMS і відповідь РФ

Ядерний шантаж: західні експерти про ATACMS і відповідь РФ

Про ефективність цих ракет, а також про ядерний шантаж Москви на тлі ударів, DW розпитала західних військових оглядачів.
Конфлікти21 листопада 2024 р.
Кім Чен Ин під час відвідування Університету національної оборони в Пхеньяні, 7 жовтня 2024

Північна Корея веде небезпечну гру

Північна Корея веде небезпечну гру

КНДР дедалі більше стає неконтрольованою загрозою стабільності, пише Александер Ґерлах.
Старший науковий співробітник Ради Карнегі з етики у міжнародних відносинах Александер Ґерлах
Александер Ґерлах
Гостьовий коментар
Політика23 жовтня 2024 р.
Президент Фінляндії Александр Стубб під час інтерв'ю Deutsche Welle у Берліні

Президент Стубб: Ядерна зброя - важлива для стримування РФ

Президент Стубб: Ядерна зброя - важлива для стримування РФ

Президент Фінляндії Александер Стубб в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Політика23 жовтня 2024 р.
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Суспільство22 серпня 2024 р.32:56 хв.
Ukraine 2024 | Präsident Selenskyj präsentiert erste F-16-Kampfjets für ukrainische Luftwaffe

F-16 в Україні: фейки про винищувачі - фактчек DW

Услід за винищувачами F-16, які прибули в Україну, в соцмережах поширилися фейки та дезінформація про них. Фактчек DW.
Конфлікти15 серпня 2024 р.07:22 хв.
4 серпня президент Володимир Зеленський представив перші F-16 в Україні

Фактчек: дезінформація про F-16 в Україні

Прибуття винищувачів F-16 в Україну супроводжує дезінформація про нібито ледачих пілотів, ядерну зброю і перші втрати.
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Графічне зображення супутника, що стріляє енергетичною зброєю по цілі на Землі

Ядерна зброя Росії в космосі? Як експерти оцінили загрозу

США лякає розміщення РФ ядерної зброї у космосі. DW розбиралася, про що може йтися і які загрози.
Конфлікти19 лютого 2024 р.
Знята з озброєння міжконтинентальна американська ядерна ракета "Титан"

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Трамп пригрозив членам НАТО відмовою у військовій допомозі. У відповідь в ЄС заговорили про європейську ядерну зброю.
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"Україна має отримати всі види зброї, які в нас є" - Гойсґен

В ексклюзивному інтерв'ю DW Гойсґен також розповів про погрози Трампа НАТО і пояснив позицію щодо переговорів з Росією.
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