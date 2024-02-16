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Ядерна зброя
Ядерна зброя - зброя масового ураження з використанням ядерної енергії.
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Новини
10.12.2024
10 грудня 2024 р.
31% українців назвали ядерну зброю кращою гарантією безпеки
06.12.2024
6 грудня 2024 р.
Путін: Росія може розмістити "Орешник" в Білорусі
03.12.2024
3 грудня 2024 р.
Україна не пристане на жодні альтернативи НАТО - МЗС
26.11.2024
26 листопада 2024 р.
Члени НАТО пообіцяли Україні подальшу підтримку
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Докладно
Ефект "Орєшніка": Трамп ближче, ударів більше?
Ефект "Орєшніка": Трамп ближче, ударів більше?
Президент Росії Путін погрожує новим застосуванням ракети "Орєшнік" проти України. Захід злякається?
Конфлікти
29.11.2024
29 листопада 2024 р.
Що кажуть у ФРН про удар Росії по Україні ракетою "Орешник"
Що кажуть у ФРН про удар Росії по Україні ракетою "Орешник"
Канцлер Німеччини каже про "жахливу ескалацію", аналітики - про брязкання "атомкою" і сумніви в ефективності.
Конфлікти
22.11.2024
22 листопада 2024 р.
Європейська преса про удар ракетою РФ: Це нічого не змінює
Європейська преса про удар ракетою РФ: Це нічого не змінює
Оглядачі європейських ЗМІ коментують удар військами РФ по Дніпру новою балістичною ракетою. Добірка від DW.
Конфлікти
22.11.2024
22 листопада 2024 р.
Ядерний шантаж: західні експерти про ATACMS і відповідь РФ
Ядерний шантаж: західні експерти про ATACMS і відповідь РФ
Про ефективність цих ракет, а також про ядерний шантаж Москви на тлі ударів, DW розпитала західних військових оглядачів.
Конфлікти
21.11.2024
21 листопада 2024 р.
Північна Корея веде небезпечну гру
Північна Корея веде небезпечну гру
КНДР дедалі більше стає неконтрольованою загрозою стабільності, пише Александер Ґерлах.
Александер Ґерлах
Гостьовий коментар
Політика
23.10.2024
23 жовтня 2024 р.
Президент Стубб: Ядерна зброя - важлива для стримування РФ
Президент Стубб: Ядерна зброя - важлива для стримування РФ
Президент Фінляндії Александер Стубб в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Політика
23.10.2024
23 жовтня 2024 р.
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Учасник подій 24 серпня 1991 року Микола Поровський про історичний акт, роль Леоніда Кравчука і ядерну зброю.
Суспільство
22.08.2024
22 серпня 2024 р.
32:56 хв.
F-16 в Україні: фейки про винищувачі - фактчек DW
Услід за винищувачами F-16, які прибули в Україну, в соцмережах поширилися фейки та дезінформація про них. Фактчек DW.
Конфлікти
15.08.2024
15 серпня 2024 р.
07:22 хв.
Фактчек: дезінформація про F-16 в Україні
Прибуття винищувачів F-16 в Україну супроводжує дезінформація про нібито ледачих пілотів, ядерну зброю і перші втрати.
Конфлікти
09.08.2024
9 серпня 2024 р.
Ядерна зброя Росії в космосі? Як експерти оцінили загрозу
США лякає розміщення РФ ядерної зброї у космосі. DW розбиралася, про що може йтися і які загрози.
Конфлікти
19.02.2024
19 лютого 2024 р.
Чому в ЄС заговорили про потребу у власній ядерній зброї
Трамп пригрозив членам НАТО відмовою у військовій допомозі. У відповідь в ЄС заговорили про європейську ядерну зброю.
Політика
16.02.2024
16 лютого 2024 р.
"Україна має отримати всі види зброї, які в нас є" - Гойсґен
В ексклюзивному інтерв'ю DW Гойсґен також розповів про погрози Трампа НАТО і пояснив позицію щодо переговорів з Росією.
Політика
16.02.2024
16 лютого 2024 р.
09:37 хв.
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